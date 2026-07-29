کاهش نسبی دمای هوا در خراسان جنوبی در ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد و مقداری از گرمای هوا کاسته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با تضعیف پر ارتفاع جنب حاره در ۲۴ ساعت آینده ادامه روند کاهش نسبی دمای هوا را پیش بینی می‌کنیم و مقداری از گرمای هوا کاسته می‌شود.

زارعی افزود: همچنین با توجه به گرادیان فشاری منطقه شرق کشور تا پایان هفته وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در برخی ساعات بویژه در نیمه شرقی خراسان جنوبی خواهد شد و در مرز شرقی هم طوفان گرد و خاک و بروز خسارت محتمل است.

وی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد تا پایان هفته به وقت خودش باقی است و در مرز شرقی سطح هشدار نارنجی است، گفت:در آن به اطمینان از استحکام سازه ها‌ی موقت ازجمله تابلو‌های تبلیغاتی، پوشش گلخانه ها، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی و درصورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، احتیاط در تردد‌های بین شهری، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خود داری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال، ساختمان‌های نیمه کاره توصیه شده است.

سه قلعه با ۱۷ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم و طبس با ۴۴ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۳۵ و ۲۱ درجه سیلسیوس ثبت شده است.

بیشترین سرعت وزش باد از درح با ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، کاهش دما
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