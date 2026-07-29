رویترز به نقل از سه منبع مدعی شد ایران طی هفته‌های آینده نخستین محموله شامل ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین را دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز به نقل از سه منبع ادعا کرد که انتظار می‌رود ایران ظرف چند هفته اولین محموله شامل ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین را دریافت کند.

این خبرگزاری مدعی شد: «این معامله که ارزش آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، یکی از بزرگترین تلاش‌های تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاه‌برد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل است.»

این منابعی که رویترز ادعا می‌کند آگاه به این موضوع هستند گفت که این قرارداد شامل خرید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی قابل حمل توسط نفر، از جمله موشک‌های QW-۱۲ و FN-۱۶ ساخت چین است.

رویترز در ادامه ادعاهای خود افزود: که این قرارداد با شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی چونگ‌کینگ بائوشانگ، یک شرکت مستقر در هنگ کنگ، امضا شده است که به گفته منابع، به عنوان واسطه بین طرف ایرانی و تامین‌کننده چینی عمل می‌کند.

این خبرگزاری تاکید کرد که تحویل صد‌ها سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر، ذخایر تسلیحات پدافند هوایی کوتاه‌برد ایران را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد و بر تعمیق روابط نظامی با چین تاکید دارد.

این منابع مدعی شدند که طبق طرحی که توسط هر دو طرف توافق شده است، تحویل‌ها ابتدا از طریق هوایی از اورومچی در غرب چین انجام می‌شود و سپس از طریق پاکستان به ایران می‌رسد، اما این منابع مشخص نکردند که آیا این انتقال از طریق هوایی یا زمینی انجام خواهد شد.

اهمیت سامانه‌های موشکی قابل حمل چیست؟

به گزارش رویترز، در حالی که ایران طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه موشک‌ها، پهپاد‌ها و رادار‌ها انجام داده است، کارشناسان نظامی می‌گویند سیستم‌های پدافند هوایی قابل حمل از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا می‌توانند به سرعت مستقر شوند، توسط تیم‌های کوچک اداره شوند و مرتبا جابجا شوند و این امر آنها را در مقایسه با سامانه‌های پدافند هوایی ثابت، کمتر آسیب‌پذیر می‌کند.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع امنیتی اروپایی ادعا کرد که مقامات کشورش از چندین قرارداد در دست بررسی مربوط به فروش احتمالی سامانه‌های پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر سری QW به ایران، از جمله سامانه‌های QW-۱۲، QW-۱۸ و QW-۱۹، مطلع هستند.

یک منبع امنیتی دیگر به الشرق الاوسط گفت که ایران به دنبال خرید موشک‌های QW-۱۲ و QW-۱۸ است، اما او از اینکه قراردادی واقعا منعقد شده باشد، بی‌اطلاع است.

چین و پاکستان تکذیب کردند

وزارت امور خارجه چین این موضوع را تکذیب کرد و گفت که «گزارش‌های مربوطه کاملا بی‌اساس هستند» و خاطرنشان کرد که «چین نقش ثابتی در ترویج صلح و پایان دادن به درگیری‌ها ایفا کرده است».

روابط عمومی ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که «گمانه‌زنی‌ها در مورد دخالت پاکستان در تامین تسلیحات پدافند هوایی برای ایران از چین کاملا ساختگی و نادرست است.»

منبع: المیادین

برچسب ها: سامانه پدافندی ، ایران و چین ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
ادعای کان: نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا ترامپ را به جنگ ترغیب کند
سناتور جمهوری‌خواه: هگست عقده حقارت دارد
گاف وزیر جنگ اسرائیل درباره حمله به ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
آخرین اخبار
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
شومر: جنگ شکست‌خورده ترامپ علیه ایران، جان نظامیان آمریکا را تهدید می‌کند
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
مرگ دو آتش‌نشان هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع یونان
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
ایتالیا خشونت اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
شورای امنیت ملی عراق حملات آمریکایی-سعودی را محکوم کرد
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
هشدار مقام اروپایی: به‌زودی ممکن است تمام اروپا درگیر آتش‌سوزی شود
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
حدود ۸۰۰ هزار سلاح اوکراین از بازار سیاه اروپا سر درآورده‌اند
جهش ناگهانی بهای نفت همزمان با افزایش حملات در منطقه
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
ریاست جمهوری عراق حملات هوایی آمریکا و عربستان را محکوم کرد
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خود رسیده است
افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل با مرگ دو سرباز زن
السودانی حمله به الحشد الشعبی را محکوم کرد
سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان لغو شد
روسیه: حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود
۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق
دلایل پنهان پایان حملات آمریکا ضد ایران
ادعای رویترز درباره خرید سامانه پدافندی چینی توسط ایران
گلایه زلنسکی از دعوت نشدن اوکراین به ناتو
حمایت نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها از بازداشت نتانیاهو