باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز به نقل از سه منبع ادعا کرد که انتظار میرود ایران ظرف چند هفته اولین محموله شامل ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت کند.
این خبرگزاری مدعی شد: «این معامله که ارزش آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، یکی از بزرگترین تلاشهای تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاهبرد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل است.»
این منابعی که رویترز ادعا میکند آگاه به این موضوع هستند گفت که این قرارداد شامل خرید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی قابل حمل توسط نفر، از جمله موشکهای QW-۱۲ و FN-۱۶ ساخت چین است.
رویترز در ادامه ادعاهای خود افزود: که این قرارداد با شرکت سرمایهگذاری بینالمللی چونگکینگ بائوشانگ، یک شرکت مستقر در هنگ کنگ، امضا شده است که به گفته منابع، به عنوان واسطه بین طرف ایرانی و تامینکننده چینی عمل میکند.
این خبرگزاری تاکید کرد که تحویل صدها سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر، ذخایر تسلیحات پدافند هوایی کوتاهبرد ایران را به طور قابل توجهی گسترش میدهد و بر تعمیق روابط نظامی با چین تاکید دارد.
این منابع مدعی شدند که طبق طرحی که توسط هر دو طرف توافق شده است، تحویلها ابتدا از طریق هوایی از اورومچی در غرب چین انجام میشود و سپس از طریق پاکستان به ایران میرسد، اما این منابع مشخص نکردند که آیا این انتقال از طریق هوایی یا زمینی انجام خواهد شد.
به گزارش رویترز، در حالی که ایران طی دو دهه گذشته سرمایهگذاری سنگینی در زمینه موشکها، پهپادها و رادارها انجام داده است، کارشناسان نظامی میگویند سیستمهای پدافند هوایی قابل حمل از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا میتوانند به سرعت مستقر شوند، توسط تیمهای کوچک اداره شوند و مرتبا جابجا شوند و این امر آنها را در مقایسه با سامانههای پدافند هوایی ثابت، کمتر آسیبپذیر میکند.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع امنیتی اروپایی ادعا کرد که مقامات کشورش از چندین قرارداد در دست بررسی مربوط به فروش احتمالی سامانههای پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر سری QW به ایران، از جمله سامانههای QW-۱۲، QW-۱۸ و QW-۱۹، مطلع هستند.
یک منبع امنیتی دیگر به الشرق الاوسط گفت که ایران به دنبال خرید موشکهای QW-۱۲ و QW-۱۸ است، اما او از اینکه قراردادی واقعا منعقد شده باشد، بیاطلاع است.
وزارت امور خارجه چین این موضوع را تکذیب کرد و گفت که «گزارشهای مربوطه کاملا بیاساس هستند» و خاطرنشان کرد که «چین نقش ثابتی در ترویج صلح و پایان دادن به درگیریها ایفا کرده است».
روابط عمومی ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که «گمانهزنیها در مورد دخالت پاکستان در تامین تسلیحات پدافند هوایی برای ایران از چین کاملا ساختگی و نادرست است.»
منبع: المیادین