ارائه بیش از ۱۳ هزار خدمت درمانی توسط درمانگاه هلال احمر گیلان در نجف اشرف

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان، با تحلیل عملکرد چهار روز نخست درمانگاه هلالاحمر این استان در نجف اشرف، اظهار کرد: آنچه امروز در درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان گیلان شاهد آن هستیم،نمونهای عملی از مدیریت راهبردی بحران، فرماندهی یکپارچه عملیات سلامت و مدیریت هوشمند منابع در شرایط تجمع انبوه جمعیت است.
وی با اشاره به اینکه طی چهار روز نخست استقرار درمانگاه، بیش از ۹ هزار و ۳۶۶ زائر از خدمات این مرکز بهرهمند شده و بیش از ۱۳ هزار خدمت درمانی و مراقبتی دریافت کردهاند، افزود: این آمار بیانگر ظرفیت بالای نظام برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی بینبخشی و بهرهوری منابع انسانی در یکی از پیچیدهترین مأموریتهای سلامت خارج از کشور است.
سلیمی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران تنها به واکنش در شرایط اضطراری محدود نمیشود، تصریح کرد: در مأموریت اربعین، پیشبینی، پیشگیری، آمادگی، پاسخ و تداوم خدمت به صورت همزمان جریان دارد. درمانگاه هلالاحمر گیلان در عتبه مقدسه حرم علوی شهر نجف اشرف توانسته با استقرار ساختار فرماندهی مشخص، مدیریت صحیح جریان مراجعان و توزیع متوازن منابع، از ایجاد گلوگاههای عملیاتی جلوگیری و خدمات سلامت را با کیفیت مطلوب به عشاق الحسین(ع) ارائه کند.
وی افزود: یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت این مأموریت، افزایش بهرهوری خدمات است. زمانی که یک مرکز درمانی در مدت کوتاهی قادر است هزاران مراجعهکننده را مدیریت کرده و برای هر مراجعهکننده بیش از یک خدمت درمانی ارائه دهد، نشاندهنده طراحی صحیح فرآیندها، انسجام تیمی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان، سرمایه انسانی متخصص را مهمترین مزیت راهبردی این مأموریت دانست و گفت: پزشکان، پرستاران، داروسازان، امدادگران، نیروهای پشتیبانی و داوطلبان، با روحیهای جهادی، در قالب همپوشانی شیفتهای کاری، جانشینی متقابل و همکاری بینرشتهای، الگویی موفق از مدیریت سرمایه انسانی در شرایط بحران را به نمایش گذاشتهاند؛ الگویی که موجب افزایش تابآوری عملیاتی درمانگاه شده است.
وی ادامه داد: در مدیریت بحران، موفقیت تنها به امکانات وابسته نیست، بلکه هماهنگی، اعتماد متقابل، رهبری میدانی و تصمیمگیری بههنگام تعیینکننده هستند. خوشبختانه مجموعه درمانگاه هلالاحمر گیلان با تکیه بر این مؤلفهها توانسته است ضمن حفظ کیفیت خدمات، پاسخگوی افزایش روزافزون مراجعات نیز باشد.
سلیمی با اشاره به همکاری مؤثر عتبه علویه مقدسه در فراهمسازی بستر خدمترسانی اظهار داشت: تعامل سازنده میان جمعیت هلالاحمر استان گیلان و مسئولان ساعی عتبه علویه، نمونهای موفق از همافزایی بینسازمانی است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل فرآیند درمان زائران ایفا کرده است.
وی خاطرنشان کرد:نتایج تحلیل دادههای آماری چهار روز نخست این مأموریت اثبات که با برنامهریزی مبتنی بر داده، فرماندهی یکپارچه، انعطافپذیری سازمانی و اتکاء به سرمایه انسانی متخصص، میتوان حتی در شرایط افزایش مستمر تقاضا، خدمات درمانی را بدون افت کیفیت مدیریت کرد. این تجربه، ظرفیت آن را دارد که به عنوان یک الگوی بومی مدیریت سلامت در تجمعات انبوه مستندسازی و در آموزشها و برنامهریزیهای آینده جمعیت هلالاحمر مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان در پایان ضمن قدردانی از تمامی اعضای تیم درمان، امدادگران، داوطلبان و نیروهای پشتیبانی، تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت امیرالمؤمنین(ع)، جلوهای از مسئولیتپذیری انسانی، همبستگی سازمانی و فرهنگ ایثار است و جمعیت هلالاحمر استان گیلان با تمام توان این مسیر را تا پایان مأموریت ادامه خواهد داد.
منبع: روابط عمومی از نجف اشرف