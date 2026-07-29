باشگاه خبرنگاران جوان - واحد نخست نیروگاه سد چمشیر با ظرفیت ۵۵ مگاوات، با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور متصل شد؛ پروژهای که به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و پایداری تأمین برق کشور در ایام اوج بار اثرگذار خواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به اهمیت این دستاورد اظهار داشت: پیوستن این واحد به شبکه، علاوه بر افزایش توان تولید برق کشور، نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه سراسری و تأمین برق مطمئن برای مشترکان خواهد داشت.
وی با تأکید بر ماهیت پاک این نیروگاه افزود: نیروگاه برقآبی سد چمشیر که بر روی رودخانه زهره در استان کهگیلویهوبویراحمد احداث شده، یکی از طرحهای کلیدی صنعت برق است. این نیروگاه در ظرفیت کامل خود، بخشی از نیاز شبکه را صرفاً با اتکا به انرژی پاک و تجدیدپذیر برقآبی و بدون نیاز به مصرف هرگونه سوخت فسیلی تأمین میکند که این امر نقش بسزایی در ارتقای امنیت انرژی کشور ایفا خواهد کرد.
این نیروگاه در مجموع دارای ظرفیت ۱۷۵ مگاوات است و بهرهبرداری از آن میتواند سالانه حدود ۴۸۲ گیگاواتساعت انرژی الکتریکی به شبکه سراسری اضافه کند.
این دستاورد ارزشمند حاصل تلاش شبانهروزی متخصصان و تلاشگران صنعت آب و برق کشور است که برای سربلندی ایران، در مسیر توسعه انرژیهای سبز بیوقفه گام برمیدارند.
منبع: وزارت نیرو