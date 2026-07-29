شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین حسینی تصاویری از شور و حال مردم انقلابی شهر دیباج در مسیر نجف به کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) باقی نمانده و دلباختگان امام حسین (ع) در کنار خدمت عاشقانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خادمان و زائران در برنامه «شب‌های اقتدار» در مقابل موکب امامزاده سید محمد شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان، موکب حضرت ابوالفضل العباس(ع) و موکب فاطمه‌الزهرا(س) (سنگرسازان بی‌سنگر جهاد کشاورزی استان سمنان) گرد هم آمدند و با ندای «الله‌اکبر»، «لبیک یا حسین» و اعلام برائت از مستکبران، جلوه‌ای از وحدت، عزت و اقتدار امت اسلامی را به نمایش گذاشتند.

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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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