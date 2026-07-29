در اتفاقی عجیب کشتی گیر نوجوان ایران در هتل محل اقامت جا ماند و دیدار نیمه نهایی را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه نهایی ۵ وزن دوم کشتی فرنگی نوجوانان جهان در حالی دیروز پیگیری شد که آرمین اسماعیل در وزن ۴۵ کیلوگرم به دلیل جاماندن در هتل محل اقامت تیم، به مسابقه نرسید و دست حریفش به عنوان برنده بالا رفت.

محسن سوریان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در این خصوص گفت: آذربایجان میزبانی اسفناکی داشت. از روز اول به فدراسیون اعلام کردیم از میزبانی این کشور، اسکان که پول هتل گرفتند و مسافرخانه در اختیار ما گذاشتند، عدم وسایل حمل و نقل، عدم اینترنت و عدم دسترسی به ارتباط ناراضی هستیم. هر کاری کردیم نتوانستیم با آرمین ارتباط بگیریم و مجبور شدیم مسافت ۲۰ دقیقه‌ای را برویم، اما در نهایت نرسیدیم و دست حریف را بالا بردند.

محسن سوریان در حالی از میزبانی ضعیف جمهوری آذربایجان گفته است که اگر این اتفاقات و کم کاری‌های میزبان درست هم باشد ما باید برای این موضوع تمهیداتی را در نظر می‌گرفتیم، اما بعید می‌دانیم که هیچ راه ارتباطی برای رسیدن کشتی گیر کشورمان به مسابقه وجود نداشته است یا اگر هم این‌طور بود باید وقتی میزبانی ضعیف آذربایجان را دیدیم فکری برای این معضل می‌کردیم.

خبرگزاری مهر در ایناره نوشته است: برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان طبق روال همیشگی، از مدت‌ها قبل توسط اتحادیه جهانی کشتی روی سایت رسمی منتشر شده بود و رقابت‌ها نیز بر اساس همان جدول زمانی برگزار شد. در روز نخست به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه، مسابقات نوبت عصر از ساعت ۱۸ به وقت باکو آغاز شد، اما از روز دوم، طبق برنامه از پیش اعلام‌شده، شروع رقابت‌های عصر به ساعت ۱۷ موکول شده بود.

با این حال، به نظر می‌رسد کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان با این تصور که زمان آغاز مسابقات روز دوم نیز مانند روز نخست ساعت ۱۸ خواهد بود، در موعد مقرر در سالن مسابقات حضور پیدا نکرد. همین موضوع باعث شد آزمون اسماعیلی فرصت حضور روی تشک در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۴۵ کیلوگرم را از دست بدهد و این مسابقه به سود حریف او ثبت شود.