باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - قاسم جعفروند گفت: پروژه مطالعات خاک‌شناسی در اراضی دشت تبریز با هدف تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ و ایجاد زیرساخت علمی برای بهینه‌سازی مدیریت منابع آب و خاک اجرایی می‌شود.

جعفروند اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، مطالعات جامع خاک‌شناسی در این اراضی انجام خواهد شد تا ضمن تهیه نقشه‌های دقیق و مدیریت‌پذیر، اطلاعات پایه‌ای لازم برای برنامه‌ریزی اصولی در بخش کشاورزی فراهم آید.

جعفروند با تاکید بر اینکه مطالعات خاک‌شناسی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های برنامه‌ریزی کشاورزی به شمار می‌رود افزود: خروجی این پروژه، داده‌های دقیق و کاربردی درباره ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک را در اختیار کارشناسان و برنامه‌ریزان قرار خواهد داد.

وی افزود: این اطلاعات، زمینه‌ساز مدیریت علمی منابع آب و خاک، افزایش بهره‌وری اراضی، انتخاب الگوی کشت بهینه و اجرای مؤثر طرح‌های توسعه‌ای در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک، نقشی اساسی در حفاظت از منابع پایه، ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی و بهبود تصمیم‌گیری‌های فنی در اجرای پروژه‌های آب و خاک ایفا می‌کند و نقش مهم در جهت کشاورزی پایدار و هوشمند در دشت تبریز محسوب می‌شود.