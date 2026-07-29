مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز پروژه مطالعات خاک‌شناسی در سطح ۲۸۰۰ هکتار از اراضی دشت تبریز واقع در بخش ایلخچی شهرستان اسکو، خبر داد..

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - قاسم جعفروند گفت: پروژه مطالعات خاک‌شناسی در اراضی دشت تبریز با هدف تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ و ایجاد زیرساخت علمی برای بهینه‌سازی مدیریت منابع آب و خاک اجرایی می‌شود.

 جعفروند اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، مطالعات جامع خاک‌شناسی در این اراضی انجام خواهد شد تا ضمن تهیه نقشه‌های دقیق و مدیریت‌پذیر، اطلاعات پایه‌ای لازم برای برنامه‌ریزی اصولی در بخش کشاورزی فراهم آید.

جعفروند با تاکید بر اینکه مطالعات خاک‌شناسی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های برنامه‌ریزی کشاورزی به شمار می‌رود افزود: خروجی این پروژه، داده‌های دقیق و کاربردی درباره ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک را در اختیار کارشناسان و برنامه‌ریزان قرار خواهد داد.

وی افزود: این اطلاعات، زمینه‌ساز مدیریت علمی منابع آب و خاک، افزایش بهره‌وری اراضی، انتخاب الگوی کشت بهینه و اجرای مؤثر طرح‌های توسعه‌ای در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک، نقشی اساسی در حفاظت از منابع پایه، ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی و بهبود تصمیم‌گیری‌های فنی در اجرای پروژه‌های آب و خاک ایفا می‌کند و نقش مهم در جهت کشاورزی پایدار و هوشمند در دشت تبریز محسوب می‌شود.

برچسب ها: جهادکشاورزی ، خاک شناسی
خبرهای مرتبط
بهبود کسری مخزن آب‌های زیرزمینی دشت مرند
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز مطرح کرد؛
هشدار نسبت به آلودگی آبخوان‌های دشت تبریز
اجرای پروژه مطالعات خاک شناسی در پایاب سد سهند هشترود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جشن شکرانه برداشت گندم در مراغه
بهره‌برداری از پل شهدای قره‌داغ همزمان با سفر رئیس‌جمهور
آغاز پروژه مطالعات خاک‌شناسی در اراضی دشت تبریز واقع در بخش ایلخچی
آخرین اخبار
بهره‌برداری از پل شهدای قره‌داغ همزمان با سفر رئیس‌جمهور
آغاز پروژه مطالعات خاک‌شناسی در اراضی دشت تبریز واقع در بخش ایلخچی
جشن شکرانه برداشت گندم در مراغه
پیشگیری نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارد
دو تصادف در محور‌های مواصلاتی میانه
اهدای یک میلیارد تومان تجهیزات هوشمندسازی به مدارس عجب‌شیر