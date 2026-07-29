باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح ۷۸ طرح زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: با وجود همه محدودیتها و شرایط جنگی، مسیر توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور متوقف نشده است و با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی با تأکید بر اهمیت استان ایلام در برگزاری مراسم اربعین حسینی، گفت: وزارت ارتباطات از ماهها قبل با برگزاری جلسات مستمر ستاد اربعین و هماهنگی با استانداران استانهای مرزی، برنامهریزی لازم را برای تقویت زیرساختهای ارتباطی این مسیر انجام داده است.
وزیر ارتباطات با قدردانی از استاندار ایلام، افزود: استاندار ایلام با حضور مستمر، گزارشهای دقیق و روحیه جهادی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای اربعین داشته است و به همین منظور بازدید میدانی از مسیر تهران تا ایلام نیز برای ارزیابی وضعیت پوشش ارتباطی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در این بازدید، یکی از نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری ایلام شناسایی و بلافاصله اقدامات لازم برای رفع مشکل و برقراری ارتباط انجام شد.
هاشمی با اشاره به حملات دشمن به زیرساختهای ارتباطی کشور در طول جنگ ۴۰ روزه، افزود: در شرایط جنگی، حفظ ارتباطات تنها به تماس مردم محدود نمیشود؛ بلکه استمرار خدمات حیاتی کشور از جمله حوزه سلامت، کسبوکارها، توزیع سوخت و ارائه خدمات عمومی به پایداری شبکههای ارتباطی وابسته است و از این رو کارکنان وزارت ارتباطات با روحیهای جهادی در سراسر کشور برای حفظ این زیرساختها تلاش کردند.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: با وجود آسیب به بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و تعدادی از مراکز مخابراتی، تلاش شبانهروزی نیروهای فنی و اجرای تمهیدات پدافند غیرعامل موجب شد تا ارتباطات مردم در سراسر کشور پایدار بماند و اختلال گستردهای در خدمات ارتباطی ایجاد نشود.
وی با اشاره به بازسازی سریع مسیرهای ارتباطی آسیبدیده، اظهار کرد: در مقاطعی، ارتباط با برخی جزایر کشور قطع شد؛ اما در کمتر از چند ساعت ارتباطات مجدداً برقرار شد و خدمات به حالت عادی بازگشت؛ هرچند در این مسیر تعدادی از کارکنان حوزه ارتباطات نیز به شهادت رسیدند.
وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای پشتیبانی از آموزش و خدمات دیجیتال افزود: در دوران جنگ، منابع پردازشی و ذخیرهسازی مورد نیاز سکوهای داخلی از جمله شبکه «شاد» و پیامرسانهای بومی تأمین شد؛ تا روند آموزش و ارتباطات مردم بدون اختلال ادامه پیدا کند.