باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «محمد قنبری» با تشریح عملکرد تیمهای تخصصی پلیس آگاهی در مرز مهران اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمترسانی و تأمین امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همزمان با آغاز اجرای طرح اربعین و شروع تردد زائران، تیمهای تخصصی متشکل از مجربترین کارآگاهان پلیس آگاهی فراجا و فرماندهی انتظامی استان ایلام در مرز مهران مستقر شدند.
وی افزود: این تیمها با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر، تحلیل دقیق جرایم و تمرکز بر اهداف عملیاتی، از ابتدای اجرای طرح تا امروز موفق به افزایش کشف از جرایم در حوزه استحفاظی مرز مهران شدهاند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: آمار عملکرد ثبتشده از آغاز طرح اربعین تاکنون نشان میدهد میزان کشفیات پلیس آگاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نسبت کشف به وقوع جرایم نیز ۴۲ درصد رشد داشته است که بیانگر اثربخشی اقدامات اطلاعاتی، پیشگیرانه و عملیاتی پلیس آگاهی در این مأموریت بزرگ است.
سردار قنبری با تأکید بر استمرار مأموریتهای پلیس آگاهی در ایام اربعین تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با آمادگی کامل، اقتدار، هوشیاری و حضور شبانهروزی، خدمترسانی به زائران حسینی را تا پایان این مأموریت بزرگ ادامه خواهند داد و با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش زائران را خدشهدار کند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.