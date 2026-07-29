سعیدی می‌گوید عمان باید مسیری که ایران در تنگه هرمز مشخص می‌کند را باید بپذیرد و جمهوری اسلامی ایران تعیین‌کننده مسیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در شبکه خبر درباره تنگه هرمز گفت: آمریکایی‌ها این آرزو را به گور خواهند برد که روزی پای آن‌ها به تنگه هرمز باز شود. جنگ را آن‌ها آغاز کردند و بارها نیز جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که اگر جنگ را آغاز کنید، ما مقاومت خواهیم کرد لذا این ما هستیم که تصمیم‌گیرنده هستیم و دستاوردها نصیب ما خواهد شد که یکی از این دستاوردها همین تنگه هرمز است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد:  امروز ملت بزرگ ایران اسلامی و دنیا بدانند که حاکمیت نیروهای مسلح ما بر تنگه هرمز قطعی است؛ یعنی امکان تردد هیچ شناوری وجود ندارد، مگر با مجوزی که نیروهای مسلح ما صادر می‌کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید یکی از مواردی که ما در تنگه هرمز شاهد آن بودیم این بود که یک شناوردر حال عبور بود که به محض دریافت اخطار نیروهای مسلح ما، مسیر خود را تغییر داد و بازگشت. یعنی اصلاً آمریکایی‌ها جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز قطعی است.

سعیدی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده است که این ابزار بازدارنده‌ای را که خداوند متعال در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره و قابل معامله نیست. نود میلیون ایرانی پای تنگه هرمز جان خواهند داد، اما حتی یک وجب اجازه نخواهند داد که آمریکایی‌ها نزدیک شوند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: کشور عمان به‌عنوان یک کشور ساحلی، بخشی از این عبور و مرور را در حوزه آب‌های ساحلی خود دارد. مذاکراتی با عمانی‌ها در حال برگزاری است، اما عمان باید بداند که چون محل مداخله آمریکاست و آمریکایی‌ها به‌دنبال آن هستند که از این طریق، از طریق عمان، جای پایی در تنگه هرمز پیدا کنند، این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس تاکید کرد:  اگر هزاران روز و هزاران جلسه مذاکره برگزار شود، این جمهوری اسلامی ایران است که تصمیم می‌گیرد؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی می‌داند که اگر مسیری غیر از مسیری که نیروهای مسلح ما مشخص می‌کنند تعیین شود، پای آمریکایی‌ها به آنجا باز خواهد شد و ایران این اجازه نخواهد داد.

سعیدی گفت: عمان باید مسیری که ایران در تنگه هرمز مشخص می‌کند را بپذیرد و جمهوری اسلامی ایران تعیین‌کننده مسیر است. جمهوری اسلامی ایران از کشتی‌هایی که از آنجا عبور می‌کنند، به گمان من، هزینه خدمات را دریافت خواهد کرد، مسیر را مشخص خواهد کرد و امنیت را نیز جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌کند لذا اگر شناوری بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران، از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده عبور کند، اتفاقاتی برای آن خواهد افتاد که خودشان شاهد آن بوده‌اند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرحی که در مجلس درباره تنگه هرمز پیگیری می‌‎شود، گفت: در جلسه‌ای که داشتیم، ۱۲ طرح از سوی همکاران ما ارائه شده بود. تمام دستگاه‌های اجرایی دعوت شدند و نظرات آن‌ها دریافت شد. در نهایت، این طرح‌ها با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های ذی‌ربط، کمیسیون امنیت ملی و خود طراحان، با یکدیگر ترکیب شده و به یک طرح واحد تبدیل خواهند شد.

این نماینده مجلس می‌گوید قطعاً این طرح در اولویت قرار دارد، زیرا این خواسته ملت بزرگ ایران اسلامی و خواسته نمایندگان مجلس است. تمام مواردی که از نظر قانونی و همچنین منطبق با قواعد بین‌المللی است، در این طرح پیش‌بینی شده است؛ از جمله نحوه دریافت عوارض همچنین در بحث نام خلیج فارس نیز حساسیت بسیار زیادی وجود دارد. اگر شناوری قصد عبور از آنجا را داشته باشد، هنگام ارائه مدارک، تنها نامی که برای نیروهای مسلح ما معتبر و قابل پذیرش است، نام «خلیج فارس» خواهد بود. اگر نام جعلی دیگری درج شده باشد، حق عبور از آنجا را نخواهند داشت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد:  کشتی‌های نظامی اجازه ورود ندارند و رژیم صهیونیستی نیز اجازه ورود و خروج از آنجا را نخواهد داشت. این طرح، طرحی جامع و کامل است که آن منطقه را برای همیشه قانونمند خواهد کرد.

دود اقدام عربستان و آمریکا علیه حشد الشعبی به چشم خودشان می‌رود

سعیدی بیان کرد: صبح امروز حمله‌ای با حمایت سنتکام و عربستان به برخی از پایگاه‌های حشد الشعبی و مناطق مرزی عراق صورت گرفت که متأسفانه تعدادی از مردم آن منطقه به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اقدامی که عربستان و آمریکا در حال انجام آن هستند، بار دیگر دودش به چشم خودشان خواهد رفت. مطمئن باشند که محور مقاومت حتماً پاسخ قاطعی به آن‌ها خواهد داد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آمریکایی‌ها برای انجام هر اقدامی به دنبال بهانه می‌گردند. همان‌گونه که امروز بهانه هسته‌ای را درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند؛ زمانی که رهبر شهید ما فرمودند ما به دنبال سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی نیستیم و آن‌ها نیز هیچ سند و مدرکی در این زمینه پیدا نکردند، اما جنگ را آغاز می‌کنند؛ در عراق نیز همین وضعیت وجود دارد. 

سعیدی اظهار کرد: آن‌ها می‌دانند که حشد الشعبی اعلام کرده است هیچ دخالتی در حمله به پالایشگاه یا دیگر نقاط نداشته است. اساساً رزمندگان یمنی آن‌قدر توانمند هستند که بتوانند در برابر عربستان و آمریکا بایستند و نیازی ندارند که عراق وارد این موضوع شود، اما می‌بینیم که امروز با همین بهانه حمله‌ای را انجام می‌دهند.

برچسب ها: تنگه هرمز ، روابط ایران و عمان ، حشد الشعبی
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