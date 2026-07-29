مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی از اجرایی شدن هوشمندسازی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی تا اول مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران گفت: بهرهوری در تولید حرف اول را میزند و در این راستا فناوری و دانش نقش بسزایی دارد.
به گفته وی، ضرورت بهرهوری برای تمام واحدهای کوچک و بزرگ تولید یکسان است و صنعت طیور کشور باید با استانداردهای جهانی وفق داشته باشد.
اسداله نژاد با اشاره به تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهسازی زیرساختها بیان کرد: در راستای تحقق این هدف باید از محل درآمد اصلاح یارانهها اعتباری برای بهسازی و بازسازی بافت فرسوده واحدهای مرغداری تخصیص یابد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر هوشمندسازی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی بیان کرد: در حاکمیت باید به سمت زنجیره تولید و تامین هوشمند حرکت شود و این طرح آماده شده و قول های مساعدی مبنی بر اجرای سراسری آن از اول ماه داده شده است.
اسداله نژاد گفت: ایجاد زنجیره غیر مالکیتی در کنار زنجیره مالکیتی با حضور واحدها کلید خورده و این طرح به صنعت طیور کشور کمک بسیاری میکند.