در آستانه اربعین حسینی، نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در مرز بین‌المللی تمرچین تشدید شد تا سلامت زائران و امنیت غذایی موکب‌های مستقر در این گذرگاه مرزی تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سیامک قابلی ظاهرکندی، سرپرست اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان غربی، به همراه جمعی از همکاران ستادی از مرز بین‌المللی تمرچین و موکب‌های مستقر در این گذرگاه بازدید کرد و وضعیت بهداشتی، نحوه تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی را مورد ارزیابی قرار داد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در این خصوص تشریح کرد : در این بازدید، رعایت زنجیره سرد فرآورده‌های خام دامی، بهداشت محیط، شرایط نگهداری مواد غذایی و اجرای دستورالعمل‌های دامپزشکی و بهداشتی به‌صورت میدانی بررسی شد.

قابلی با بیان اینکه در جریان بازدیدهای دامپزسکی از این موکب ها  بر استمرار نظارت‌های مستمر برای پیشگیری از بروز هرگونه تهدید بهداشتی و حفظ سلامت زائران تأکید شد افزود: مرز بین‌المللی تمرچین به‌عنوان یکی از مبادی اصلی تردد زائران اربعین، همه‌ساله میزبان زائران ایرانی و زائرانی از کشورهای مختلف است و از این‌رو، رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع:دامپزشکی

برچسب ها: نظارت بهداشتی دامپزشکی ، موکب زائران حسینی
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