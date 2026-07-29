باشگاه خبرنگاران جوان - سیامک قابلی ظاهرکندی، سرپرست ادارهکل دامپزشکی آذربایجان غربی، به همراه جمعی از همکاران ستادی از مرز بینالمللی تمرچین و موکبهای مستقر در این گذرگاه بازدید کرد و وضعیت بهداشتی، نحوه تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی را مورد ارزیابی قرار داد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در این خصوص تشریح کرد : در این بازدید، رعایت زنجیره سرد فرآوردههای خام دامی، بهداشت محیط، شرایط نگهداری مواد غذایی و اجرای دستورالعملهای دامپزشکی و بهداشتی بهصورت میدانی بررسی شد.
قابلی با بیان اینکه در جریان بازدیدهای دامپزسکی از این موکب ها بر استمرار نظارتهای مستمر برای پیشگیری از بروز هرگونه تهدید بهداشتی و حفظ سلامت زائران تأکید شد افزود: مرز بینالمللی تمرچین بهعنوان یکی از مبادی اصلی تردد زائران اربعین، همهساله میزبان زائران ایرانی و زائرانی از کشورهای مختلف است و از اینرو، رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در این مسیر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منبع:دامپزشکی