باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳۵ کیلوواتی اداره کل ثبت احوال استان از روند کاهش جمعیت بومی استان ابراز نگرانی کرد.

او گفت: کاهش جمعیت گیلان شتاب گرفته و در صورت تداوم این روند، استان با چالش‌های جدی جمعیتی مواجه خواهد شد؛ از این‌رو حفظ جمعیت بومی و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد.

افتتاح نیروگاه خورشیدی، نماد اصلاح الگوی مصرف انرژی

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر اینکه اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی دیر یا زود اجتناب‌ناپذیر است، افزود: تجربه نشان داده بسیاری از اصلاحات، به مرور زمان و تحت تأثیر شرایط اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود.

حق‌شناس با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه خورشیدی افتتاح شده در مقایسه با نیاز برق استان چندان قابل توجه نیست، تصریح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی پیام روشنی برای جامعه دارد؛ اینکه شیوه کنونی مصرف انرژی نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

او با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و نوسازی تجهیزات صنعتی را از مهمترین راهکار‌های رفع ناترازی برق کشور دانست و بر لزوم مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

حرکت ثبت‌احوال به سمت الکترونیکی شدن

امیر حسن زاد، مدیرکل ثبت احوال گیلان هم در این نشست با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات این پروژه و حرکت ثبت احوال به سمت الکترونیکی شدن، نخستین شرایط تحقق این امر را استمرار خدمت برشمرد و گفت: اگر برقی نباشد بالطبع استمرار خدمت هم بی معنا است.

او با لحاظ قرار دادن این موضوع که همینک بیش از ۲۰۰ هزار نقطه در کشور همچون مراجع نظامی، اداری، بهداشتی و ... به صورت برخط به پایگاه داده ثبت احوال متصل هستند و از آن تغذیه می‌کنند، افزود: تصور یک لحظه بدون برق در واقع مختل شدن ساختار اداری کشور را درپی خواهد داشت.

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۳۵ کیلوواتی

نیروگاه خورشیدی ثبت احوال گیلان با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک استانی سال ۱۴۰۴ و در محل ایتن اداره اجرا شد و به بهره برداری رسید.

بر اساس تحلیل‌های نرم‌افزاری و سوابق تابشی منطقه رشت، میزان تولید انرژی سالانه برای هر کیلووات ظرفیت، حدود ۱۴۰۰ کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه سالانه حدود ۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی تولید کند. تجهیزات این نیروگاه شامل ۵۰ عدد پنل خورشیدی ۷۱۵ وات است؛ این پنل‌ها از نوع دوطرفه (Bifacial) بوده و علاوه بر جذب نور از ۲ سمت، از تکنولوژی‌های روز دنیا برای حفظ راندمان بالا در شرایط ابری و سایه‌های گذرا بهره می‌برند.

منبع: روابط عمومی اداره کل ثبت احوال گیلان