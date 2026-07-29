یک بازیگر تلویزیون گفت: سفر اربعین نقطه عطف زندگی من بود و پس از آن، با توسل به امام حسین (ع)، تحولات مهمی در زندگی‌ام رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نفیسه روشن، بازیگر تلویزیون، در گفت‌و‌گو با رادیو اربعین، با بیان خاطراتی از نخستین سفر خود به کربلا و پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: همیشه برایم این سؤال وجود داشت که چرا ما انسان‌ها اعتقاد افراد را از روی ظاهرشان قضاوت می‌کنیم؛ در حالی که عشق به امام حسین (ع) و ایمان به خدا، امری قلبی است و هیچ ارتباطی با ظاهر افراد ندارد.

وی افزود: در مسیر پیاده‌روی اربعین، افرادی از کشور‌های مختلف را دیدم که اگر در شرایط عادی با آنها روبه‌رو می‌شدم، هرگز تصور نمی‌کردم زائر امام حسین (ع) باشند. 

روشن درباره تغییر نگاه خود به امام حسین (ع) گفت: تا سال ۱۴۰۰ اصلاً اعتقادی به امام حسین (ع) نداشتم و حتی در برخی مصاحبه‌ها این موضوع را بیان کرده‌ام. شب عاشورا خواب عجیبی دیدم و پس از آن، به شکلی غیرمنتظره برای سفر کربلا دعوت شدم. وقتی وارد بین‌الحرمین شدم، تنها از امام حسین (ع) طلب بخشش کردم و گفتم اشتباه کرده بودم.

این بازیگر تلویزیون ادامه داد: از همان زمان احساس کردم امام حسین (ع) بندگانش را می‌بیند، آنها را با قلب و نیتشان می‌سنجد و با صبر و مهربانی هدایت می‌کند. این سفر برای من یک معجزه بود.

وی همچنین با اشاره به یکی از حاجت‌های خود در کربلا گفت: در آن سفر از امام حسین (ع) خواسته‌ای داشتم که جنبه شخصی دارد. پس از بازگشت به تهران، اتفاقی رخ داد که همه مشکلات به نفع من حل شد و آن را از برکات توسل به امام حسین (ع) می‌دانم.

روشن با بیان اینکه نخستین سفرش همزمان با ایام اربعین و پیاده‌روی اربعین بوده است، اظهار کرد: مادرم نیز در این سفر همراهم بود و نذری که به دلیل شرایط کرونا موفق به ادای آن نشده بود، در کربلا ادا کرد.

این بازیگر تلویزیون افزود: بعد از این سفر، هر زمان با مشکلی روبه‌رو می‌شوم، پس از توکل به خدا، به امام حسین (ع) متوسل می‌شوم؛ زیرا آثار این توسل را در زندگی‌ام دیده و لمس کرده‌ام.

روشن در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل ارادتش به امام حسین (ع)، آزادگی آن حضرت است، گفت: جمله معروف «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید» برای من بسیار الهام‌بخش است و همین ویژگی، محبت امام حسین (ع) را در دلم دوچندان کرده است.

برچسب ها: نفیسه روشن ، سفر اربعین ، سیدالشهدا (ع)
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