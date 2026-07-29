دو تصادف در محور‌های مواصلاتی میانه دو فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر -عصر دیروز در محور میانه تبریز حوالی روستای مزمین بر اثر برخورد سه دستگاه وسیله نقلیه دو نفر فوت شدند.

بالایی مسئول فوریت‌های پزشکی میانه با اعلام این خبر گفت:بر اثر برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری و تریلر کارشناسان فوریت‌های پزشکی میانه سریعا به محل اعزام شدند.

بالایی گفت: در این حادثه راکب موتورسوار به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده خودروی سواری روا بعد از اقدامات اورژانسی جهت ادامه درمان به بیمارستان برکت میانه انتقال داده شد.

طبق پیگیری‌های کارشناسان فوریت‌های پزشکی مصدوم به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، فوریت های پزشکی
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