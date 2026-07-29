باشگاه خبرنگاران جوان - امید اسماعیلی اظهار کرد: پویش ملی «ایران سرسبز» یک طرح گسترده فرهنگی، تربیتی و محیط زیستی در سطح کشور است که با شعار «هر ایرانی یک درخت» و با هدف حفاظت از محیط زیست، احیای جنگل‌ها و ترویج فرهنگ درختکاری برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانش آموزان ما توانستند در این پویش ۶ رتبه اول تا سوم و ۲ عنوان شایسته تقدیر را در سطح کشور کسب کنند.

اسماعیلی افزود: در مقطع ابتدایی، مهرانا جعفری از شیراز در رشته نقاشی، مهدی روستایی از ارسنجان در رشته عکاسی و امیرحسین بزرگ‌منش از ناحیه ۴ شیراز در رشته پادکست، توانستند رتبه‌های اول کشوری را از آن خود کنند.

اسماعیلی ادامه داد: در همین مقطع تحصیلی، ملینا ذکاوت از استهبان در رشته داستان کوتاه موفق به کسب مقام دوم شد و سارینا حمیدی پور از ناحیه ۲ شیراز نیز مقام سوم عکاسی ایران را به خود اختصاص داد.

او ادامه داد: در مقطع متوسطه اول، دانش آموز تینا وکیلی از فیروزآباد در رشته شعر به مقام اول رسید و سینا اکبرزاده از کازرون هم بر جایگاه سوم نقاشی ایران ایستاد.

رئیس اداره فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس، گفت: در مقطع متوسطه اول، خانم‌ها سیده زهرا شکر فروش و در دوره دوم متوسطه نگین شاهسونی، هر دو از ناحیه ۴ شیراز در رشته «تصویر هوش» موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شدند.

منبع: آموزش و پرورش فارس