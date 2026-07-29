عامل قتل شاگرد نمایشگاه خودرو در دادگاه مدعی شد قصدش قتل نبوده و گلوله اشتباهی شلیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرداد سال ۱۴۰۴ جسد مرد جوانی در اتوبان خرازی تهران کشف و به پلیس اعلام شد. بررسی‌ها نشان داد مقتول با شلیک مستقیم گلوله به سینه‌اش به قتل رسیده است. با شناسایی هویت مقتول مشخص شد وی شاگرد نمایشگاه خودرو بوده و روز حادثه یک لندکروز را به مرکز تعویض پلاک چیتگر برده بود.

 با توجه به سرقت خودرو فرضیه قتل به خاطر سرقت مسلحانه قوت گرفت. با بررسی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات میدانی در نهایت یک ماه بعد مرد ۵۰ ساله‌ای به عنوان عامل قتل شناسایی و دستگیر شد.

متهم در همان بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: «من تاجر آهن بودم و وضع مالی خوبی داشتم، اما از من کلاهبرداری شد و ورشکست شدم و به ناچار دست به سرقت زدم.»

 او درباره روز حادثه گفت: «آن روز برای سند زدن خودرویی که قولنامه‌ای فروخته بودم به مرکز تعویض پلاک چیتگر رفته بودم. البته چند وقت پیش به دلیل اختلافات و ترس از طلبکاران، یک اسلحه خریده بودم تا بتوانم از خودم محافظت کنم. آن روز وقتی پسر جوان را سوار لندکروز دیدم نقشه سرقت را کشیدم. از او خواستم تا من را به سر خیابان برساند. بعد با اسلحه او را تهدید کردم که مقاومت کرد و من هم شلیک کردم. سپس خودرو را سرقت کردم و آن را به صورت وکالتی به فرد دیگری فروختم.» در ادامه چند پلاک و سند جعلی از خانه متهم به دست آمد که متهم ادعا کرد به تازگی کار سرقت و جعل را شروع کرده بود. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با انکار اعترافات قبلی خود گفت: «من از مدتی قبل با صاحب نمایشگاهی که قربانی در آنجا کار می‌کرد اختلاف داشتم و او خودش را مخفی کرده بود. وقتی شاگرد نمایشگاه را دیدم از او خواستم تا محل اختفای رئیسش را بگوید، اما طفره رفت و باهم گلاویز شدیم من اسلحه را بیرون آوردم تا بترسد، اما دستم به ماشه خورد و گلوله‌ای شلیک شد. من اتهام قتل عمد را قبول ندارم و قصدم کشتن او نبود.» با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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