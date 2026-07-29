باشگاه خبرنگاران جوان - شاید بهترین توصیف برای فهم دقیق رابطه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با آمریکا، تشبیه شخص وی به انگل زامبی‌ساز باشد. این انگل در طبیعت به مغز موجودات مختلف نفوذ کرده و در هنگام مرگ و مدتی پس از آن، بدنشان را تحت کنترل می‌گیرد. نتانیاهو روز گذشته در سفر به آمریکا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد تا وی را به سمت جنگی دیگر بکشاند؛ امری که ترامپ کماکان قادر به خروج از نمونه قبلی آن از ۹ اسفند تاکنون نشده است. آمریکا باید به دلیل اشتباه برآورد رژیم صهیونیستی، دولت او را تنبیه می‌کرد؛ اما به نظر می‌رسد مغز دولت این کشور از کار افتاده و کار به دست نتانیاهوست تا آمریکای در حال افول از موقعیت هژمونی را همانند مرده‌ای تبدیل شده به یک زامبی، در غرب آسیا به درودیوار بکوبد. نتانیاهو پس از این دیدار درباره آن گفت: «همین الان یک جلسه عالی را با رئیس‌جمهور ترامپ به پایان رساندم و وقتی می‌گویم عالی، واقعاً منظورم همین است.

گفت‌وگویی سرشار از مشارکت کامل، حمایت متقابل و درک مشترک در مورد هدف مشترکمان داشتیم. اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران به سلاح هسته‌ای و اهداف دیگر دست پیدا نکند.» او تأکید کرد که با رئیس‌جمهور ترامپ بر روی هدف مشترک مبنی بر اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد، توافق شده است. کانال ۱۲ اسرائیل گزارش کرده نتانیاهو به ترامپ تأکید کرده که حملات بیشتر علیه تأسیسات هسته‌ای بازسازی‌شده ایران اجتناب‌ناپذیر است. آنچه درباره دیدار، رسانه‌ای شده منطبق با فضاسازی‌های رسانه‌ای هفته‌های اخیر درباره تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جدید نطنز موسوم به کوه کلنگ است. آمریکا ادعا‌هایی را درباره غنی‌سازی در این مرکز مطرح کرده که توسط ایران تکذیب شده‌اند. تمایل ترامپ برای کسب دستاوردی مبهم به‌مانند جنگ ۱۲ روزه در شرایطی که وی نتوانسته در درگیری‌های اخیر مصداقی برای ارائه پیروزی به افکار عمومی به دست آورد، خطرات در خصوص حمله‌ای مشابه با عملیات چکش نیمه‌شب علیه تأسیسات نطنز را بالا برده است. آنچه این واقعه را مخاطره‌آمیزتر کرده، تفاوت شرایط با جنگ ۱۲ روزه است، زیرا ایران هرگونه حمله را با پاسخ‌های جنگی چندمرحله‌ای و زمان‌بندی‌شده در گستره منطقه و یا فرامنطقه پاسخ می‌دهد.

نکات

۱. ترامپ پیش از نتانیاهو با ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد. گفته می‌شود ترامپ که موضعی انتقادی نسبت به اوکراین و زلنسکی داشت، پس از سلسله حملات موفق این کشور با پهپاد انتحاری و موشک کروز به عمق خاک روسیه و ضربه به تأسیسات انرژی این کشور همانند پالایشگاه‌ها، نسبت به وی خوش‌بین شده و احساس رضایت دارد. اقدام دیگر زلنسکی حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر است که تمایل دشمن به تبدیل اوکراین به‌عنوان سکویی جهت حمله به ایران و دریافت حملات انتقام‌جویانه از ایران را نشان داد. این امر یعنی توانمند شدن اوکراین در حملات دوربرد و اقدام علیه ایران باعث شده دیدار ترامپ با زلنسکی با اهدافی هم‌راستا با دیدار وی با نتانیاهو دیده شود که مبتنی بر توطئه علیه ایران است.

۲. با توجه به اینکه هر سفر نتانیاهو به آمریکا در مدت یک سال اخیر به جنگ و ترور منتهی شده، می‌توان چنین سفری را یکی از شاخص‌های مبادرت دشمن به جنگ معرفی کرده و با ساخت استدلال‌های قوی، آن را به مرور تبدیل به مشروعیت حملات پیش‌دستانه محور مقاومت ساخت.

۳. سفر نتانیاهو به آمریکا در این دور با چند مخاطره حول ترور روبه‌رو بود. پیش‌ازاین محور مقاومت سه اقدام برای ترور وی انجام داده بود؛ نخستین مرتبه حمله پهپادی مقاومت لبنان به ویلای وی در قیساریه، دومین مرتبه حمله موشکی یمن به فرودگاه بن‌گورین در زمان یکی از سفر‌های او به آمریکا و سوم، حمله موشکی ایران در اوایل جنگ ۴۰ روزه که با هدف شکار مسئولین دولتی علیه یک پناهگاه زیرزمینی و به‌وسیله موشک سنگین خرمشهر انجام شد.

در مقطع کنونی، پیام رهبر انقلاب و دستور ترور جانیان صادر شد که بلافاصله پس از آن چند اتفاق مهم رخ دادند. تنها یک روز بعد از صدور پیام که در ۲۰ تیرماه صورت گرفت، در ۲۱ تیرماه اعلام شد سناتور لیندسی گراهام فوت کرده است. منابع رسمی اعلام کردند وی هیچ بیماری‌ای نداشت و بر اثر یک بیماری کوتاه‌مدت فوت شد. گراهام ضلع سوم در میان سه‌گانه جنگ‌طلب ترامپ-نتانیاهو-گراهام بود. نتانیاهو دولت و پارلمان رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد، ترامپ بر دولت آمریکا مسلط بوده و از طریق حزب جمهوری‌خواه بر کنگره اثر می‌گذارد، اما در عمل این گراهام بود که در سنا و کنگره، پیشران این سه‌گانه بود. او از نظر قدرت ضعیف‌ترین ضلع و از جهت حفاظت آسیب‌پذیرترین آن در قیاس با ترامپ و نتانیاهو بود. مرگ مشکوک وی مماس بر پیام خاص رهبری درباره ضرورت انتقام از همه عاملان جنایت‌ها قابل توجه بود. صحنه، اما در ادامه روشن‌تر شد.

حمله پهپادی به منزل ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی در روز‌های اخیر که از مبدأیی ناشناس رخ داد آشکار کرد قضیه حذف جنایتکاران به یک دستور کار جدی و فوری تبدیل شده است. پیش‌ازاین نیز تلاش‌هایی برای ترور پهپادی وی صورت گرفته بود. وقایع در جریان باعث شد تا نتانیاهو برای سفر به آمریکا به دلایل امنیتی به‌جای فرودگاه بن‌گورین از فرودگاه بئرالسبع استفاده کند. در همان زمان اردن اعلام کرد ۲ پهپاد با منبع ناشناس در حال پرواز به سمت غرب بر فراز منطقه کرک شناسایی شده‌اند؛ منطقه‌ای که در میانه راه به بئرالسبع قرار دارد.

منبع: فرهیختگان