باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرح جدید برای جابهجایی زائران اربعین خبر داد.
وی با اشاره به درخواستهای مکرر شنوندگان مبنی بر امکان استفاده از اتوبوسهای مستقیم از کلانشهرها به نجف اشرف، گفت: امسال برای اولین بار، با هماهنگی ستاد اربعین، پلیس گذرنامه، گمرک و سایر نهادهای مرتبط، طرح انتقال زائران از مبدأ تا مقصد را شروع کردیم. بر اساس این طرح، زائر سوار بر اتوبوس شده و بدون توقف در مرزها، مستقیما به نجف اشرف منتقل میشود.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اظهارداشت: این طرح بهویژه برای سالمندان و افرادی که توانایی طی کردن مسیرهای طولانی در مرزها را ندارند، طراحی شده است و امیدواریم بتوانیم در سالهای آینده نیز این خدمات را گسترش دهیم.
منبع: رادیو اربعین