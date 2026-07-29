منیر الحدادی، مهاجم سابق استقلال، پس از جدایی از لیگ برتر ایران، در مسیر یافتن باشگاه جدید خود در خارج از کشور با اولین ناکامی مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- منیر الحدادی، مهاجم مراکشی که فصل گذشته پیراهن استقلال تهران را بر تن داشت، پس از فسخ قراردادش با آبی‌پوشان، همچنان در جستجوی مقصد جدید است. طبق گزارش رسانه معتبر برزیلی «ge.globo»، نام این بازیکن ۳۰ ساله در فهرست گزینه‌های باشگاه کوریتیبا قرار گرفته بود و هیئت‌مدیره این تیم برزیلی، پرونده او را مورد بررسی قرار داد.

با این حال، مذاکرات برای جذب مهاجم سابق بارسلونا به دلیل عدم توافق بر سر مسائل مالی متوقف شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که دستمزد بالای الحدادی، یکی از عوامل اصلی تصمیم مدیران کوریتیبا برای ناتمام گذاشتن این گفت‌و‌گو‌ها و عدم ادامه مذاکرات بوده است. الحدادی در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب می‌شود و گزینه‌های دیگر خود را برای بازگشت به میادین دنبال می‌کند.