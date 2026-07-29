باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر از تولید بیش از سه هزار و ۶۵۵ تن شلتوک در شالیزار‌های این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون برداشت برنج از ۸۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک تا پایان فصل برداشت به ۴۳ هزار و ۳۰۰ تن برسد.

او با بیان اینکه در سال زراعی جاری برنج در سطح هشت هزار و ۶۸۹ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان کشت شده است، افزود: تاکنون برداشت محصول از ۸۵۰ هکتار از شالیزار‌های ارقام محلی و پرمحصول انجام شده و عملیات برداشت در سایر مزارع نیز با توجه به رسیدگی تدریجی محصول، همچنان ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به استفاده گسترده از فناوری‌های نوین در تولید برنج، گفت: تمامی عملیات برداشت برنج در شهرستان به صورت صددرصد مکانیزه انجام می‌شود که این امر علاوه بر افزایش سرعت برداشت، موجب کاهش ضایعات محصول، صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید، مدیریت بهتر زمان برداشت و افزایش کیفیت محصول تولیدی شده است.

صفری اوریمی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۱۴۰ بهره‌بردار در تولید برنج شهرستان فعالیت دارند، افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز چهارگانه خدمات کشاورزی به صورت مستمر با حضور در مزارع، ضمن ارائه توصیه‌های فنی، روند برداشت محصول را رصد و اطلاعات مربوط به سطح برداشت و میزان تولید را به صورت روزانه پایش می‌کنند.

▫️صفری اوریمی در پایان با قدردانی از تلاش شالیکاران، بهره‌برداران و کارشناسان بخش کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با ادامه روند مناسب برداشت و رعایت اصول فنی در مراحل برداشت، حمل و فرآوری، محصولی با کیفیت مطلوب به بازار عرضه شده و زمینه افزایش درآمد شالیکاران و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی شهرستان فراهم شود.