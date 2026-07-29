باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلیاکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین گفت: اسامی گروههای راهیافته به مرحله پایانی این جشنواره اعلام شد و بر اساس نتایج نهایی مرحله نخست، چهار سرود برگزیده از استان قزوین جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کردند.
وی ادامه داد: این آثار شامل سرود «ای ایرون» از مرکز فرهنگی هنری کانون سگزآباد است که با سرپرستی اعظم نوریزاده و رهبری صفتالله حیدری آماده شده است، همچنین سرود «عشق به زبان مادری» از مرکز فرهنگی هنری مجتمع کانون قزوین با رهبری رضا چگینی و سرپرستی سودابه پوراحمدی، توانست نظر داوران را جلب کند.
موسوی اضافه کرد: سرود «بهشت اینجاست» از مرکز فرهنگی هنری کانون شریفیه با رهبری سیداحسان امامی نیز دیگر اثر راه یافته از استان قزوین به شمار میرود، در کنار این سه اثر کانونی، سرود «پلاک» که از سوی یک گروه آزاد و غیرکانونی با رهبری حدیث غلامی موفق شد به مرحله نهایی این جشنواره راه یابد.
این مسئول ادامه داد: مرحله نخست این جشنواره با حضور گسترده و پرشور نوجوانان و گروههای سرود از ۲۹ استان کشور برگزار شد، در این مرحله، یک هزار و ۴۹۵ گروه سرود متشکل از ۲۲ هزار و ۹۶۹ عضو کانون به رقابت پرداختند و آثار خود را در محورهای مختلفی همچون ایران و وطن، پرچم، دفاع مقدس و ایثار، نامآوران و شخصیتهای تاریخی و نیز مناسبتهای ملی و آیینی ارایه کردند، این آثار پس از داوری اولیه، برای ورود به مرحله نهایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله نهایی آخرین ایستگاه رقابتها است و گروههای منتخب از سراسر کشور بار دیگر زیر نظر داوران برجسته کشوری مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت، در این مرحله، برگزیدگان نهایی در بخشهای مختلف معرفی میشوند و آثار برتر در سطح ملی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین بیان کرد: راهیابی چهار سرود از استان قزوین به مرحله نهایی این جشنواره، نشان دهنده ظرفیت بالای هنری نوجوانان و مربیان این استان در حوزه سرود و موسیقی کودک و نوجوان است؛ ظرفیتی که در سالهای اخیر با تلاش مربیان، سرپرستان و گروههای فرهنگی کانون پرورش فکری، بیش از پیش شکوفا شده و توانسته جایگاه قابل توجهی در رویدادهای ملی به دست آورد.
منبع: کانون قزوین