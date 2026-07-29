مسئول ورزش دانشگاه آزاد با رد برخی شایعات درباره وضعیت تحصیلی بیرانوند اعلام کرد که این دروازه‌بان ملی‌پوش، دانشجوی دکتری یا فارغ‌التحصیل این مقطع نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس لشکری مسئول ورزش دانشگاه آزاد در خصوص مدرک دکترای علیرضا بیرانوند در این دانشگاه گفت: بحث آموزشی به حوزه ورزش مربوط نمی‌شود و به حوزه معاونت انسانی مربوط می‌شود، چون حوزه تربیت بدنی زیرمجموعه معاونت انسانی است. تا جایی که من مطلع هستم بیرانوند فارغ التحصیل ارشد است و دانشجوی دکتری و فارغ التحصیل دکتری در دانشگاه آزاد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا او در مقطع ارشد فارغ التحصیل شده است گفت: سال گذشته او در ارشد فارغ التحصیل شده است و تا جایی که اطلاع دارم فکر می‌کنم پایان نامه را دفاع کرده است، اما مطمئن نیستم. بحث فارغ التحصیلی از ورزش جدا است. امور فارغ التحصیلی زیرمجموعه دیگری است و مدارک را آنجا صادر می‌کند. اینکه مدرک ارشد را دارد یا خیر مطمئن نیستم. 

او در پاسخ به این پرسش که بازیکن ملی دیگری در دانشگاه دارید گفت: علیرضا جهانبخش دانشجوی ما است، اما اجازه بدهید اسم نبرم. از همه رشته‌ها در این دانشگاه حضور دارند، اما فوتبال جذابیت بیشتری دارد و دوست دارند بدانند. ما در این دانشگاه ملی‌پوش فوتبال و سایر رشته‌ها داریم و افتخار برای ما است.

صحبت‌های مسئول ورزش دانشگاه آزاد در شرایطی انجام شد که در هفته‌های اخیر اخبار ضد و نقیضی درباره سرباز بودن علیرضا بیرانوند مطرح شده بود. او پیش از این مدعی شده بود که دانشجوی دکترای فیزیولوژی در دانشگاه آزاد خرم آباد است و معافیت تحصیلی دارد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: علیرضا بیرانوند ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایشون اصلا دیپلم دارد یا دیمی دارد دانشگاه شده ، یعنی اینقدر دانشگاه بی در و پیکر شده ؟ متاسفم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی محمدی
۱۷:۳۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بیرانوند اصلا دروازبان بزرگی نیست الکی بزرگش نکنید
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چرا فقط روی بیرواند تمرکز کردید؟!
بقیه پروندشون پاکه😉
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
در جام جهانی با وجود جنگ ظالمانه علیه کشورمان توسط خبیث‌ترین، بی‌رحم‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین افراد روی زمین( صهیونیسم و آمریکا) و همچنین بی‌احترامی آمریکا به بازیکنان و عدم اجازه ورود به خاک آمریکا، تیم ملی کشورمان خیلی خوب بازی کردند برخی از روی حسادت حرف‌هایی می‌زنند برای کوچک کردن بازی خوبشان، بیرانوند در مقابل تیم فوتبال بلژیک خوب ظاهر شد و خود به تمام جهان اثبات کرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خوب الان چ اصراری دارید که دروازبان تیم ملی رو تخریب کنید ازین کار لذت میبرید عقب مانده ها
۱۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اون چه اصراری داره خودشو دکتر معرفی کنه؟ دکتری که اسم رشته و دانشگاهشو حتی تو یه برنامه یادش رفته بود چی هست😂
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
علیرضا جهانبخش بیشتر از ۱۰ ساله که توی ایران حضور نداره ولی دانشجوی دانشگاه آزاد هست که سربازی نره. آیا این قانون نیاز به شفافیت نداره؟؟؟ آیا این عدالت شایسته یک نظام اسلامی هست؟
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دوران بازی در تیم ملی را جزو دوران سربازی حساب کنید
۱۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خواهش میکنم برا ما هم افتخار است...
۱۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
برو عمو ، کسی که چند صد میلیارد پول گرفته از فوتبال چه افتخاری
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