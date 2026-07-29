باشگاه خبرنگاران جوان - عباس لشکری مسئول ورزش دانشگاه آزاد در خصوص مدرک دکترای علیرضا بیرانوند در این دانشگاه گفت: بحث آموزشی به حوزه ورزش مربوط نمیشود و به حوزه معاونت انسانی مربوط میشود، چون حوزه تربیت بدنی زیرمجموعه معاونت انسانی است. تا جایی که من مطلع هستم بیرانوند فارغ التحصیل ارشد است و دانشجوی دکتری و فارغ التحصیل دکتری در دانشگاه آزاد نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا او در مقطع ارشد فارغ التحصیل شده است گفت: سال گذشته او در ارشد فارغ التحصیل شده است و تا جایی که اطلاع دارم فکر میکنم پایان نامه را دفاع کرده است، اما مطمئن نیستم. بحث فارغ التحصیلی از ورزش جدا است. امور فارغ التحصیلی زیرمجموعه دیگری است و مدارک را آنجا صادر میکند. اینکه مدرک ارشد را دارد یا خیر مطمئن نیستم.
او در پاسخ به این پرسش که بازیکن ملی دیگری در دانشگاه دارید گفت: علیرضا جهانبخش دانشجوی ما است، اما اجازه بدهید اسم نبرم. از همه رشتهها در این دانشگاه حضور دارند، اما فوتبال جذابیت بیشتری دارد و دوست دارند بدانند. ما در این دانشگاه ملیپوش فوتبال و سایر رشتهها داریم و افتخار برای ما است.
صحبتهای مسئول ورزش دانشگاه آزاد در شرایطی انجام شد که در هفتههای اخیر اخبار ضد و نقیضی درباره سرباز بودن علیرضا بیرانوند مطرح شده بود. او پیش از این مدعی شده بود که دانشجوی دکترای فیزیولوژی در دانشگاه آزاد خرم آباد است و معافیت تحصیلی دارد.
منبع: ایسنا