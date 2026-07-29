باشگاه خبرنگاران جوان- پس از آنکه محمد محمدی در مدیریت باشگاه آلومینیوم اراک، انتخاب پیروز قربانی را به عنوان سرمربی جدید نهایی کرد، حالا اراکی‌ها اولین قدم خود را در نقل‌وانتقالات برداشتند. مهران موسوی، مدافع باتجربه، پس از طی یک فصل حضور در فجر سپاسی شیراز، دوباره به خانه قدیمی خود در اراک بازگشت.

موسوی که سابقه حضور در تیم‌های مطرحی همچون فولاد، پیکان و راه‌آهن را در کارنامه دارد، پیش از این نیز در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ پیراهن آلومینیوم را بر تن داشت. وی در فصل گذشته با ۲۱ بازی برای فجر سپاسی، عملکرد موثری از خود به جای گذاشت و موفق به ثبت یک گل و دو پاس گل شد.

بازگشت این مدافع باسابقه که پیش از این ۸۶ بار برای آلومینیوم به میدان رفته بود، یکی از اولین اقدامات استراتژیک مدیریت جدید برای تقویت خط دفاعی تیم تحت هدایت پیروز قربانی محسوب می‌شود.