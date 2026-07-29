فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۵۰ تن مواد اولیه پلیمری و ۳۵۰ هزار عدد کالای تولید شده لوازم یکبار مصرف احتکاری به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردارحسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: با عنایت به شرایط کنونی کشور و در پی هدف قرار گرفتن تعدادی از زیر ساختهای پتروشیمی و به تبع آن کمبود مواد اولیه پلیمری در کشور عدهای از افراد سودجو و فرصت طلب از موقعیت سوء استفاده نموده و جهت التهاب این نوع کالا که مواد اولیه تولید اکثر کالاها از جمله لولههای پلیمری و یکبار مصرف و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، اقدام به احتکار آن میکنند که موضوع بطور جدی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.
او افزود: در این راستا در اجرای تدابیر اتخاذ شده با رصد اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، یک واحد صنعتی تولید لوازم یکبار مصرف در شهرستان ساری که اقدام به نگهداری و احتکار مقدار زیادی از کالاهای تولید شده و مواد اولیه پلیمری کرده بود، شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضایی و در معیت کارشناسان اداره صمت در بازدید از این انبار واحد صنعتی، ۵۰ تن مواد اولیه پلیمری و ۳۵۰ هزار عدد کالای تولید شده لوازم یکبار مصرف احتکاری که فاقد ثبت در سامانه جامع انبار بوده را کشف کردند.
او افزود: کارشناسان ارزش ریالی اموال مکشوفه را بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
سردار مفخمی در پایان گفت: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا و اخلالگران و محتکران همهی تلاش خود را به کار بسته، تا تحرک از ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود.
منبع:پلیس مازندران