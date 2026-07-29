رشد ۲.۷۱ درصدی تولید برق نیروگاه شهید رجایی قزوین در چهار ماهه امسال

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد رحمتی معاون مهندسی و برنامهریزی نیروگاه شهید رجایی گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۸۷۲ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.
وی افزود: از مجموع انرژی تولیدی، یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۴۶۶ هزار کیلووات ساعت در واحدهای سیکل ترکیبی و ۲ میلیارد و ۲۲۸ میلیون و ۴۰۶ هزار کیلووات ساعت در واحدهای بخاری نیروگاه تولید شده است.
رحمتی با اشاره به عملکرد نیروگاه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اضافه کرد: میزان تولید انرژی خالص در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۷۱ درصد رشد داشته که نشاندهنده آمادگی مناسب واحدهای نیروگاهی برای تأمین برق پایدار کشور است.
معاون مهندسی و برنامهریزی نیروگاه شهید رجایی بیان کرد: نیروگاه شهید رجایی با بهرهمندی از ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی کامل برای تولید برق پایدار و مطمئن و تأمین نیاز شبکه سراسری در دوره اوج مصرف تابستان برخوردار است.
منبع: نیروگاه شهید رجایی قزوین