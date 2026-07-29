پیشگامی آرامستان بهشت احمدی شیراز در اجرای نخستین دوره تخصصی «مدیریت صحنه حادثه در شرایط اضطراری» کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و توانمندسازی نیروی انسانی در مواجهه با بحران‌های احتمالی، از اولویت‌های کلیدی مدیریت شهری در مسیر پدافند غیرعامل و صیانت از امنیت عمومی است.

از این رو، دوره آموزشی «مدیریت صحنه حادثه در شرایط اضطراری» با رویکرد ارتقای توانمندی‌های اجرایی و آمادگی عملیاتی نیرو‌های سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز و مجموعه‌های وابسته، در آرامستان بهشت احمدی برگزار شد.

این دوره در راستای تقویت نظام پاسخگویی به حوادث و ارتقای تاب‌آوری سازمانی در مواجهه با شرایط بحرانی طراحی و اجرا شد.

پیشگامی سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز در اجرای طرح جامع آموزش مدیریت صحنه حادثه در شرایط اضطراری

رضا جاویدی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز، با تأکید بر اهمیت راهبردی این آموزش‌ها اظهار داشت: برای نخستین‌بار در سطح کشور، طرح جامع آموزش مدیریت صحنه حادثه در شرایط اضطراری مطرح و به مرحله اجرا رسیده است و سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز با درک ضرورت‌های عملیاتی و حساسیت‌های موجود، پیشگام برگزاری این دوره تخصصی شده است.

او افزود: کارکنان این سازمان و مجموعه‌های تابعه با بهره‌گیری از آموزش‌های علمی و کاربردی در حوزه مدیریت صحنه حادثه، توانستند دانش و مهارت‌های لازم برای مواجهه اصولی با حوادث غیرمترقبه را کسب کرده و آمادگی خود را برای مدیریت سریع، دقیق و مؤثر شرایط اضطراری ارتقا دهند. این آموزش‌ها نقش مهمی در کاهش خطا‌های عملیاتی و افزایش هماهنگی بین واحد‌های اجرایی ایفا خواهد کرد.

امید جابری، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، نیز در این خصوص بیان کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی، افزایش توان واکنش سریع و بهبود عملکرد نیرو‌های عملیاتی در شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است.

او افزود: آموزش‌های ارائه‌شده در این دوره، مبتنی بر استاندارد‌های مدیریت بحران و رویکرد‌های نوین پدافند غیرعامل بوده و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آمادگی سازمانی ایفا کند.

فرشته سهیلی، کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز، نیز در تشریح اهداف این برنامه آموزشی گفت: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ایجاد یک ساختار منسجم برای ارتقای آمادگی سازمانی، برنامه‌ریزی راهبردی و افزایش توان تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی است. وی تأکید کرد: با اجرای چنین دوره‌هایی، امکان مدیریت صحنه حادثه با حداکثر کارایی، حداقل زمان واکنش و کمترین میزان خسارت فراهم خواهد شد.

گفتنی است، برگزاری این دوره آموزشی گامی مهم در راستای توسعه فرهنگ ایمنی، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و تقویت رویکرد‌های نوین مدیریت بحران در مجموعه سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز به شمار می‌رود.

منبع: شهرداری شیراز