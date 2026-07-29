باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر -رضا قمرزاد خیر نیکاندیش عجبشیری مدارس ۲۲ بهمن شیشوان، آسیه گوروان و هنرور را به سیستمهای رایانهای و تجهیزات هوشمندسازی کلاسها مجهز کرد.
آیین تقدیر از این خیر مدرسهیار با حضور امیرعباس سلطانپور فرماندار شهرستان و تورج اسماعیلزاده مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.
در این مراسم از اقدام ارزشمند آقای قمرزاد که بالغ بر یک میلیارد تومان برای هوشمندسازی این سه واحد آموزشی هزینه کرده است با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.
این اقدام خداپسندانه گامی موثر در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان شهرستان است.