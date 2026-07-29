خیر نیک‌اندیش عجب‌شیری یک میلیارد تومان تجهیزات هوشمندسازی به سه مدرسه عجب‌شیر اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر -رضا قمرزاد خیر نیک‌اندیش عجب‌شیری مدارس ۲۲ بهمن شیشوان، آسیه گوروان و هنرور را به سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات هوشمندسازی کلاس‌ها مجهز کرد.

 آیین تقدیر از این خیر مدرسه‌یار با حضور امیرعباس سلطانپور فرماندار شهرستان و تورج اسماعیل‌زاده مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این مراسم از اقدام ارزشمند آقای قمرزاد که بالغ بر یک میلیارد تومان برای هوشمندسازی این سه واحد آموزشی هزینه کرده است با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.

این اقدام خداپسندانه گامی موثر در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان شهرستان است.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، تجهیزات آموزشی
خبرهای مرتبط
نبود امکانات آموزشی در هنرستان شهید شکاری مراغه
لزوم تجهیز مدارس شهرستان بستان آبادبه تجهیزات آموزشی و کارگاهی
اعزام کاروان تجهیزات هنرستانی به نقاط مختلف استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جشن شکرانه برداشت گندم در مراغه
بهره‌برداری از پل شهدای قره‌داغ همزمان با سفر رئیس‌جمهور
آغاز پروژه مطالعات خاک‌شناسی در اراضی دشت تبریز واقع در بخش ایلخچی
آخرین اخبار
بهره‌برداری از پل شهدای قره‌داغ همزمان با سفر رئیس‌جمهور
آغاز پروژه مطالعات خاک‌شناسی در اراضی دشت تبریز واقع در بخش ایلخچی
جشن شکرانه برداشت گندم در مراغه
پیشگیری نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارد
دو تصادف در محور‌های مواصلاتی میانه
اهدای یک میلیارد تومان تجهیزات هوشمندسازی به مدارس عجب‌شیر