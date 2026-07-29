قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درامور بازرگانی خبرداد: وزارت صمت در جلسات منظم و هفتگی با بانک مرکزی، به دنبال تعریف منابع جدید برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت  اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، در نشست‌های مستمر با بانک مرکزی، وضعیت تأمین ارز بررسی می‌شود و تلاش داریم سهم بیشتری از منابع ارزی را به بخش صنعت و تولید اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در دو محور دنبال می‌شود؛ نخست، تعریف منابع جدید برای تأمین ارز و دوم، اصلاح سیاست‌های توزیع ارز، تا بتوان نیاز ارزی واحدهای صنعتی را به شکل بهینه مدیریت و فرآیند تخصیص ارز را تا حد امکان کارآمدتر کرد.

مفتح گفت: در جلسات داخلی وزارت صمت نیز پرونده‌های ارزی بررسی می‌شود و وزارت خانه با توجه به محدودیت‌ها ناچار به اولویت بندی است، اما تلاش داریم که به خاطر مشکلات ارزی، تولید و عرضه محصولات دچار محدودیت نشود.

همچنین حمید بیرانوند، مدیرعامل شرکت پخش رازی از ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش و همدلی کارکنان، اصلاح فرآیندهای مالی، تقویت شبکه فروش و حمایت‌های صورت‌گرفته در مسیر تحقق اهداف سازمان دانست.

وی با اشاره به رویکردهای توسعه‌محور شرکت، بر نقش راهبردی گسترش بازارهای جدید و توسعه سبد محصولات تأکید کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای جدید و توسعه همکاری با تولیدکنندگان، توانستیم سهم بیشتری از بازار را به دست آوریم که این امر نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهبردهای مؤثر در صنعت پخش دارویی است.

وی افزود: هدف ما تنها ثبت رکوردهای مقطعی نیست، بلکه با توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه انسانی، در مسیر بازگرداندن پخش رازی به جایگاه شایسته خود گام برمی‌داریم.

 بیرانوند با اشاره به روند رو به رشد شرکت اظهار کرد: اجرای برنامه‌های تحول، موجب ارتقای جایگاه پخش  از رتبه ۱۷ به رتبه ۱۰ صنعت پخش کشور شده که نشان‌دهنده افزایش سهم بازار و بهبود عملکرد شرکت است.

منبع: اتاق اصناف

برچسب ها: اصناف ، توزیع کالا
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