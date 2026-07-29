رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اعلام تعیین تکلیف و تثبیت بالغ بر ۱۰۳ هزار و ۸۶۷ هکتار از اراضی استان، از نهایی شدن بررسی ۶۰ پلاک ثبتی در کمیسیون استانی رفع تداخلات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی در گزارشی از روند اقدامات انجام شده اعلام کرد: در نتیجه تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون استانی، مجموعاً ۸۲ هزار و ۲۱۷ هکتار از اراضی به عنوان اراضی ملی و ۲۱ هزار و ۶۴۹ هکتار به عنوان اراضی غیرملی در استان فارس تثبیت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به فعالیت‌های فشرده زمانی یک ماه گذشته عنوان کرد: ۶۰ پلاک ثبتی با همکاری مشترک مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، شرکت‌های مشاور و عوامل اجرایی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و وضعیت آنها تعیین تکلیف شده است.

بهجت حقیقی بیان کرد: طبق آمار منتشر شده، بیشترین سهم از این بررسی‌ها مربوط به شهرستان سروستان با ۲۲ پلاک و شهرستان زرین‌دشت با ۱۷ پلاک بوده است.

به گفته او؛ شهرستان‌های اقلید با ۹ پلاک، خرم‌بید با چهار پلاک، سرچهان با چهار پلاک، لارستان با ۲ پلاک و شهرستان‌های خنج و مرودشت هر کدام یک پلاک در این روند مشارکت داشته‌اند.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش تخصصی شرکت‌های مشاور در پیشبرد این فرآیند، از عملکرد آنها قدردانی کرد و اعلام کرد: مسئولیت تهیه و تکمیل پرونده‌های این ۶۰ پلاک میان شرکت‌های فعال این حوزه تقسیم شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به اهمیت استراتژیک طرح رفع تداخلات، اظهار کرد: اجرای این طرح نه تنها به تثبیت مالکیت‌ها و صیانت از حقوق بهره‌برداران کمک می‌کند، بلکه با کاهش اختلافات ملکی و ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان فراهم می‌سازد و این موضوع از اولویت‌های اصلی مدیریت امور اراضی استان فارس محسوب می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس