نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار بیانیه‌ای، بر اجرای کامل، متعادل، عینی و بدون تبعیض مأموریت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به سالگرد لازم‌الاجرا شدن اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فضای مجازی، نوشت: سالگرد آن، حدود ۷ دهه بعد، یادآوری به‌موقعی از اصول بنیانگذاری این سازمان و همچنین ماموریت و چشم‌اندازی است که بر اساس آن تأسیس شد.

نمایندگی ایران نوشت: ماده دوم اساسنامه، ماموریت روشنی را تعیین می‌کند: تسریع و افزایش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان.

در این بیانیه آمده است: با وجود تقاضای روزافزون جهانی برای انرژی هسته‌ای و با توجه به سهمی که آژانس می‌تواند در رسیدگی به آن، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه، ایفا کند، بسیار نگران‌کننده است که تمرکز بیش از حد آن بر پادمان‌ها، از جمله از طریق تخصیص بیشتر بودجه عادی خود به آن - و در نتیجه وابسته کردن برنامه‌های همکاری فنی به کمک‌های فرابودجه‌ای - منجر به انحراف آژانس از این ماموریت بسیار مهم شده است.

نمایندگی ایران تاکید کرد: تنها گزینه برای متوقف کردن و معکوس کردن این روند نگران‌کننده، تضمین اجرای کامل، متعادل، عینی و بدون تبعیض ماموریت آن است که اساساً برای آن تأسیس شده است. این در واقع برای بازیابی و حفظ اعتبار آژانس حیاتی است

برچسب ها: نمایندگی ایران در سازمان ملل ، آژانس بین المللی انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
نمایندگی ایران: آمریکا هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع می‌کند
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
ایران: آمریکا با اشک تمساح دنبال قطعنامه‌سازی در شورای حکام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
United States of America
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عضويت در اين اژانس اسرائيلي جز دردسر نفع ديگري نداشته و نخواهد داشت.
۰
۰
پاسخ دادن
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
عارف: اختلافات داخلی دولت را به افکار عمومی بکشانید، عزل خواهید شد
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
ستاد مرکزی اربعین: زائران برای خروج مرز‌های «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
آخرین اخبار
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
معاون امنیتی وزیر کشور: امنیت کامل در مرز‌های شلمچه و چذابه برقرار است
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
عارف: هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری در توسعه روابط با آفریقا پذیرفته نیست
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
عارف: اختلافات داخلی دولت را به افکار عمومی بکشانید، عزل خواهید شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
ستاد مرکزی اربعین: زائران برای خروج مرز‌های «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند
مهر رسمی آمریکا بر رژیم نیابتی؛ ابعاد لایحه دفاعی ۲۰۲۷
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
بلاتکلیفی ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران
نمایندگی ایران در وین خواستار اجرای متعادل مأموریت‌های آژانس شد
قائم‌پناه: آگاهی‌بخشی به مودیان باید در اولویت سازمان امور مالیاتی باشد
عمان باید مسیری که ایران در تنگه هرمز مشخص می‌کند را بپذیرد
وضعیت تأمین برق امسال نسبت به سال گذشته بهبود داشته است
تمامی اقدامات ایران ماهیتی دفاعی، ضروری و منطبق با حقوق بین‌الملل دارد
احراز شهادت یکی از خلبانان قهرمان ارتش/ ورود پیکر مطهر خلبان کاظمی به کشور تا ساعاتی دیگر
داستان شیرین رزمندگان انصارالله با تاسیسات نفتی ناآرامکو؛ آرامکو، فعلا تعطیل!
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت
سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ مرداد