باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری نووستی گزارش داد که تعلیق حملات آمریکا به ایران لزوما نشاندهنده پیشرفت در مذاکرات نیست، بلکه به کمبود ذخایر تسلیحاتی و نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا نیز مرتبط است.
نووستی در گزارشی که منتشر کرد، نوشت که آمریکا همچنان به دنبال راههای دیپلماتیک برای خروج از جنگ با ایران است، یا حداقل این چیزی است که مقامات رسمی آن میگویند، اما تعلیق حملات همچنین به مشکلات آمریکا در مورد اینکه درگیری طولانی مدت بین واشنگتن و تهران به کجا منتهی میشود، مرتبط است.
مایکل والتز، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، اخیرا ادعا کرده است که ترامپ حملات علیه ایران را متوقف کرده است تا مذاکرات را دنبال کند و هدفش حفظ «یک راهروی فرصت» است.
در واقع، آمریکا سلسله حملات خود را که تقریبا دو هفته به طول انجامید، متوقف کرد و ایران نیز اعلام کرد که از انجام حملات تلافیجویانه علیه پایگاههای آمریکایی خودداری خواهد کرد.
در همین راستا محمد اکرمنیا، سخنگوی ارتش ایران گفت: «آمریکا ممکن است سناریوهای دیگری را برای روزهای آینده در نظر گرفته باشد، اما وضعیت فعلی با خواستههای آنها همسو نیست.»
او افزود: اگر آمریکاییها بر ادامه جنگ و حملات هوایی اصرار کنند، جغرافیای درگیری گسترش خواهد یافت.
با این حال، این نووستی خاطرنشان کرد که این آرامش ممکن است موقتی باشد، زیرا ترامپ چندین ماه است که درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران صحبت اما همچنان سیگنالهای متناقضی ارسال میکند.
از یک سو، ترامپ اشاره میکند که مسیر مذاکرات دیپلماتیک در حال انجام است و از سوی دیگر، تهدید میکند که اگر نتیجه مثبتی حاصل نشود، عملیات نظامی جدیدی آغاز خواهد شد و همانطور که همیشه در اظهارات او دیده میشود، این حملات بیسابقه خواهند بود.
این خبرگزاری خاطرنشان کرد که یکی دیگر از مشکلات مهم در ارتباطات بین ایران و آمریکا این است که تهران انجام مذاکرات مستقیم را کاملا رد میکند و رسانههای ایرانی و عربی عموما مینویسند که حتی رایزنیهای «فنی» نیز شکست خورده است.
گزارشهای منتشر شده در رسانههای آمریکایی نیز به وضوح نشان میدهد که این وضعیت به بن بست رسیده است و به گفته آنها، آمریکا در حال حاضر از کمبود سامانههای دفاع ضد موشکی برای تاسیسات در غرب آسیا رنج میبرد.
اما والتز مدعی شد که این نگرانیها صحت ندارد، هرچند او در ادامه اعتراف کرد که «بخش قابل توجهی» از این سلاحها به دلیل درگیری در اوکراین و تبادل آتش با یمن به پایان رسیده است.
آندری یاشلاوسکی، پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد جهانی و روابط بینالملل آکادمی علوم روسیه، به نووستی گفت: «مشاوران ترامپ هشدار میدهند که ذخایر تسلیحات، که در ماههای اخیر کاهش یافته بود، حتی بیشتر در حال کاهش است. این شامل سیستمهای دفاع ضد موشکی پاتریوت نیز میشود و به نظر میرسد که دقیقا به دلیل کمبود آنها بود که تعدادی از سربازان آمریکایی در نتیجه موشک ایرانی که به سیستم دفاعی در اردن اصابت کرد، کشته شدند.»
او افزود: «همه اینها، با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا، واشنگتن را حداقل به سمت استراحت سوق میدهد. اگرچه من شک دارم که این موضوع به مذاکرات مربوط باشد؛ با توجه به تجربیات منفی انباشته شده تهران از مذاکره با آمریکا، این کشور به طرف آمریکایی و میانجیگران بیقید و شرط اعتماد نخواهد کرد. درگیری ادامه خواهد یافت، اما با سرعتی کمتر.»
ولادیمیر ساژین، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات شرقی آکادمی علوم روسیه نیز تایید کرد که مسیر رسیدن به یک «توافق» هنوز بسیار دور است.
او گفت: «بر اساس اظهارات آمریکا و ایران، دستیابی به نوعی توافق جامع امکانپذیر است. توافق بر سر مسائل اصلی برای آمریکاییها مربوط به برنامه هستهای است. علاوه بر این، گروههای مقاومت نیز وجود دارد. تضادها بسیار عمیق هستند و خواستههای ایران و دولت ترامپ بسیار از هم فاصله دارند، بنابراین بعید است که در آینده نزدیک اتفاقی بیفتد.»
او افزود: «هر دو طرف تا انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، مذاکرات را به تعویق میاندازند و این به نفع آمریکاییها و ایرانیها است. صرف نظر از اینکه تبادل ضربات رخ دهد یا خیر، سرنوشت توافق احتمالی نامشخص و مملو از مشکلات است. پس از انتخابات، صرف نظر از اینکه حزب جمهوریخواه پیروز شود یا ببازد، در هر صورت دست ترامپ باز خواهد بود.»
این آژانس نتیجه گرفت که فعلا، درگیری دوباره به حالت سکون بازگشته است، اما سوال این است که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. ترامپ قول داده است که پس از ایران، به سراغ کوبا برود و با توجه به ماهیت شخصیت او، این سناریو را نمیتوان رد کرد.
در عین حال، غیرقابل پیشبینی بودن رئیسجمهور آمریکا میتواند تمام انتظارات را بر هم بزند و جمهوریخواهان با توجه به کاهش میزان محبوبیتشان، نمیتوانند انتخابات میاندورهای پیش رو را نادیده بگیرند.
منبع: آر تی