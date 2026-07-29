باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تصمیم هیات رئیسه، کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون مقرر شد لیگ برتر وزنه برداری در سال ۱۴۰۵ در قالب دو لیگ برتر بزرگسالان و لیگ برتر امید (زیر ۲۳ سال) در بخش آقایان و در بخش بانوان به عنوان لیگ بانوان برگزار می‌شود.

زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان:

مرحله اول: ۴-۳ شهریور

مرحله دوم: ۱۳-۱۲ مهر

مرحله سوم: ۲۷-۲۶ آذر

زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان:

مرحله اول: ۶-۴ آذر

مرحله دوم: ۲۵-۲۳ دی

نیم فصل مسابقات: از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ آذر باشگاه‌ها طبق ماده ۵۲ آئین نامه مسابقات لیگ برتر می‌توانند نسبت به جذب ورزشکار و نقل و انتقال آنان با رعایت ضوابط اقدام کنند.

همچنین آخرین زمان مهلت ارائه قرارداد‌ها به فدراسیون برای لیگ برتر بزرگسالان ۱۸ مرداد و برای لیگ برتر امید و بانوان ۱۸ مهر است.