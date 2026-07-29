باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا اسماعیل پور رئیس اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: در راستای مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، طرح نظارت و کنترل کافه‌ها، رستوران‌های سنتی و سفره خانه‌ها توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان قزوین اجرا شد.

وی افزود:در همین راستا ۴۷ واحد سفره خانه سنتی مورد بازدید قرار گرفتند که در راستای این طرح ۹ واحد سفره خانه متخلف به علت نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی، عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی، بی‌توجهی به هشدار‌های قبلی و ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی پلمب و برای ۱۷ واحد دیگر اخطاریه صادر شد.

سرهنگ اسماعیل پور بیان کرد: در راستای ارتقاء کارآمدی صنوف، طرح ساماندهی و بازدید از سایر اماکن و صنوف ادامه داشته و شهروندان می‌توانند اطلاعات و اخبار خود را در این خصوص به پلیس گزارش کنند.

توقیف خودرو حامل ۳۰۰ گرم شیشه

سرهنگ علی خمسه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدراستان قزوین از کشف ۳۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روانگردان از نوع شیشه که به صورت ماهرانه در صندوق عقب پژوپارس قاچاقچیان جاساز شده بود، در ورودی شهر قزوین خبر داد.

سرهنگ خمسه بیان کرد: در راستای اجرای طرح آرامش و مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی از حمل مقداری شیشه توسط راننده سواری پژو پارس مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با توجه به اقدامات فنی و پلیسی خودرو پژو پارس در آزاد راه قزوین-کرج شناسایی شد و ماموران پس ازتعقیب و مراقبت خودرو را در ورودی شهر قزوین متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به اینکه در بازرسی از صندوق عقب این خودرو ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف یک دستگاه خودرو سواری در آزادراه قزوین-زنجان

سرهنگ حسین تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در اجرای طرح ارتقاء ایمنی تردد در جاده‌های استان و با استقرار تیم‌های ویژه کنترل سرعت در آزادراه "قزوین–زنجان" مأموران حین پایش خودرو‌های عبوری، متوجه تردد یک دستگاه سواری آئودی با سرعت ۱۸۳ کیلومتر بر ساعت شدند که به مراتب فراتر از حد مجاز بود.

وی افزود: با توجه به خطرآفرینی این سرعت برای سایر کاربران جاده، مأموران بلافاصله نسبت به صدور دستور ایست اقدام کردند، اما راننده بدون توجه به هشدار‌های پلیس به مسیر خود ادامه داد که در نهایت با هماهنگی واحد‌های گشتی، خودرو متوقف و پس از اعمال قانون، به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با هشدار نسبت به اینکه محور‌های مواصلاتی استان جایگاهی برای تخلفات حادثه ساز نیست، بیان کرد: گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس به طور مستمر رفتار رانندگان را رصد کرده و برخورد‌های قانونی و بازدارنده در انتظار متخلفانی است که امنیت تردد شهروندان را به مخاطره می‌اندازند.

منبع: پلیس قزوین