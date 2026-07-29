باشگاه خبرنگاران جوان - رسانههای جمهوری آذربایجان در اقدامی مشترک به قرار گرفتن شبکه تلویزیونی دولتی «آذ تیوی» در «فهرست شبکههای معاند» از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند. نخستین واکنش از سوی شبکه دولتی آذ تیوی مطرح شد؛ واکنشی که بهسرعت در رسانههای جمهوری آذربایجان بازنشر و با فضاسازی رسانهای به آن ضریب داده شد.
رسانههای جمهوری آذربایجان اصولاً در اقدامات تقابلی، همافزا و همسو عمل میکنند و بهصورت آبشاری، موضوع مورد نظر را برای مدتی در فضای رسانهای داغ نگه میدارند؛ رویکردی که بهویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی دارد.
در همین چارچوب، «مرکز توسعه رسانههای جمهوری آذربایجان» وابسته به ریاست جمهوری این کشور، در اقدامی که آن را تقابلی خواند، با صدور بیانیهای فعالیت شبکه تلویزیونی سحر برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان این رسانه را در خاک جمهوری آذربایجان غیرقانونی اعلام کرد.
رسانههای جمهوری آذربایجان نیز به بازگویی این بیانیه اکتفا نکردند و با برنامهسازیهای مختلف، رویکردی تهاجمی نسبت به کلیت سیاستگذاری کشورمان در پیش گرفتند.
اما آنچه در این میان از دید رسانههای جمهوری آذربایجان مغفول مانده، این است که سالهاست دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو به بهانههای واهی تعطیل شده و فراتر از چارچوب رسانهای، بهجای طرح موضوعات اختلافی در کمیسیون مشترک رسانهای، با دفتر و خبرنگاران شبکه سحر نیز بهصورت سیاسی و غیرحقوقی برخورد شده است.
کارنامه ضدایرانی رسانههای جمهوری آذربایجان
آنچه آذ تیوی و مرکز توسعه رسانههای جمهوری آذربایجان تمایلی به روایت آن ندارند، این است که اقدام وزارت اطلاعات ایران واکنشی به اقدامات ضدایرانی رسانههای جمهوری آذربایجان به مرکزیت آذ تیوی است.
سالهاست سایت شبکه سحر ایران در جمهوری آذربایجان مسدود شده و صفحات مجازی آن نیز بهشدت تحت کنترل است. حتی بازنشر محتواهای آن، کامنت و شرحنویسی و فعالیت عادی در فضای مجازی به نفع جبهه مقاومت، تحت شدیدترین تعقیب و تهدید امنیتی طبقهبندی میشود.
شبکههای تلویزیونی و اکثر رسانههای جمهوری آذربایجان در اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان رسانههای معاند عمل کردند. این رسانهها در سالهای گذشته از هیچ اقدام جداییطلبانه و ضد امنیتی علیه کشورمان فروگذاری نکردند.
با تقویت ماهوارههای آذراسپیس، در اختیار شبکههای معاند فرکانس قرار دادند و سریالها، گفتگوها، کلیپها، مستندها و برنامههای مختلف ضد تمامیت ارضی کشورمان به راه انداختند. همچنین صفحات مجازی متعدد در پلتفرمهای پربازدید و تلویزیونهای اینترنتی ضدایرانی تأسیس کردند و از انسانرسانههای ضدایرانی پشتیبانی کردند.
خبرنگاران آزاد و تحلیلگران طرفدار گفتمان جمهوری اسلامی ایران نیز بهشدت مورد آزار قرار گرفتند و با برچسبهای مختلف تلاش شد آنان را ساکت کنند یا با خشونت و اقدامات قهری تحت تعقیب قرار گیرند. صدها نفر به جرم حمایت از ایران، شکنجه یا به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
در سالهای گذشته، رسانههای جمهوری آذربایجان آنچنان درباره جمهوری اسلامی ایران فضاسازی کردند که تفاوتی در بازنمایی چهره ضدایرانی میان رسانههای رسمی و غیررسمی وجود نداشت.
افزایش ضریب نفوذ شبکه سحر آذری
با وجود همه این فضاسازیها و اقدامات لابیگری برای بسته شدن صفحات شبکه سحر و تحت تعقیب قرار دادن همکاران سحر آذری، گفتمان جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و مناطق پیرامونی، طرفداران پر و پا قرصی دارد.
مخاطبان علاقهمند زیادی در جستوجوی شبکه سحر هستند و همین موضوع، شبکه سحر را بهعنوان رسانهای جریانساز و میداندار در فضای رقابت ترکزبانان خارج از کشور مطرح کرده است.
در طول سالهای گذشته، هر آنچه علیه تلویزیون سحر آذری در رسانههای رقیب مطرح شد، مخاطبان بیشتری را نسبت به سحر آذری کنجکاو کرد و در سبد تبلیغات سحر آذری قرار گرفت.
به اعتراف رسانههای رقیب، نهتنها سحر آذری محدود نخواهد شد، بلکه بر تعداد افرادی که به همراه خانواده، سحر آذری را در خارج از کشور تماشا میکنند افزوده خواهد شد؛ به عبارتی دیگر، هرچه علیه شبکه سحر آذری پروپاگاندا میشود، بر تعداد مشتاقان آن افزوده میشود.
منبع: روابط عمومی شبکه سحر