معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر لزوم مدیریت بهینه در حوزه دامپروری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر لزوم آمادگی فوری فعالان بخش تولیدات دامی، طیور و زنبورستان‌ها در مواجهه با پدیده اقلیمی ال‌نینو، تاکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با پیامد‌های نوسانات دمایی و بارش‌های شدید در فصل‌های پیش رو شد.

 او در این خصوص هشدار داد پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده ال‌نینو در پاییز و زمستان امسال، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با تغییرات ناگهانی جوی است.

فلاحی با اشاره به اینکه این پدیده می‌تواند با تغییر الگوی بارش‌ها، کاهش دما و احتمال وقوع سیلاب‌های فصلی، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های دامی، مرغداری‌ها و زنبورستان‌های استان وارد کند، مدیریت بهینه در حوزه دامپروری را از اولویت‌های اصلی ماه‌های آتی دانست.

او با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه بهره‌برداران، اظهار کرد: پدیده ال‌نینو می‌تواند با تغییر در الگوی بارندگی‌ها و نوسانات دمایی، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کند؛ لذا بهره‌برداران باید به‌جای واکنش پس از حادثه، با رویکرد پیش‌آگاهی عمل کنند.

این مقام مسئول گفت: بهره‌برداران باید اطلاعات هواشناسی را به‌صورت مداوم دنبال کنند و متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، اقدامات لازم را پیش از وقوع بحران انجام دهند.

معاون بهبود تولیدات دامی فارس فهرستی از اقدامات ضروری برای جلوگیری از خسارات احتمالی برشمرد و خاطرنشان کرد: تامین سوخت و برق اضطراری، بررسی دقیق عملکرد تجهیزات تهویه، اطمینان از سلامت سامانه‌های تامین آب و خوراک و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت بحران، از مواردی است که نباید به روز حادثه موکول شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، تولیدات دامی ، ال‌نینو ، دستور ، آمادگی
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