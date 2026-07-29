 قائم‌مقام وزیر کشور و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی در گذرگاهای مرزی گفت: بخش عمده خدمات اربعین حسینی مردمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان روز چهارشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی استان خوزستان در فرمانداری خرمشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به‌ویژه ۲ شهید اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز شلمچه، اظهار کرد: استان خوزستان و به‌ویژه خرمشهر قهرمان قلب تپنده ایران اسلامی است و همواره با افتخار از آن یاد می‌کنیم.

وی با قدردانی از استاندار خوزستان، فرمانداران و همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی استان، گفت: آقای دکتر مؤمنی وزیر محترم کشور علاقه داشتند در این برنامه حضور پیدا کنند اما مشکلی پیش آمد و امکان حضور میسر نشد و سلام ایشان را به همه شما ابلاغ می‌کنم.

پورجمشیدیان با اشاره به تردد روان زائران از مرزهای خوزستان، گفت: امروز زائران در عرض چند ثانیه از مرز عبور می‌کنند که این حاصل تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته و تلاش همه دستگاه‌ها است.

وی از طرف دولت دکتر پزشکیان و اعضای کابینه از همه دستگاه‌هایی که در برگزاری مراسم اربعین همکاری کردند، قدردانی کرد و گفت: از همه شما عزیزان در استان خوزستان به‌خاطر کارهای بسیار خوبی که انجام شد، تشکر می‌کنم؛ اداره ۲ مرز بزرگ اربعینی با توجه به گرمای شدید هوا و تعرض جنایتکارانه دشمن آمریکایی در مرز شلمچه، کار بسیار سختی بود.

پورجمشیدیان با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در خدمات‌رسانی به زائران، خاطرنشان کرد: در گذشته در همین مرزها بعضی وقت‌ها ساعت‌ها مردم معطل می‌شدند و ازدحام ایجاد می‌شد اما امروز در حد چند ثانیه مردم عبور می‌کنند که امر حاصل تجربیات خوبی است که به‌کارگیری شده و ثمرات آن را می‌بینیم.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با تاکید بر امنیت کامل در مرزها، گفت: در ناامن‌ترین منطقه دنیا، امن‌ترین شرایط را برای مردم فراهم کردیم و زائران در کمال آرامش و امنیت به سفر زیارتی اربعین می‌روند؛ این حاصل تلاش برادران عزیز در ارتش، سپاه، بسیج و مرزبانان است.

وی از همراهی نیروهای امنیتی عراق از جمله پلیس، ارتش و حشدالشعبی قدردانی کرد و افزود: از همه دستگاه‌های امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) کمال تشکر را داریم.

پورجمشیدیان با اشاره به خدمات زیرساختی ارائه‌شده، گفت: آنچه به نام اربعین انجام می‌شود از جاده، پل، خدمات ارتباطی و زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در طول سال مردم منطقه از آن بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: از لحظه‌ای که آمریکایی‌های جنایتکار به مرز شلمچه تعرض کردند، مردم انگیزه بیشتری پیدا کردند و آمارها نشان‌دهنده افزایش حضور زائران است مردم ما ثابت کردند که مقتدر هستند و حماسه و استقامت آنان، اقتدار کل کشور ایران است.

اراده دولت تداوم خدمات اربعین به مردم خرمشهر

قائم‌مقام وزیر کشور از تلاش وزارت نیرو برای تامین آب و برق پایدار در مرزها قدردانی کرد و گفت: اگر نیم‌ساعت برق در چذابه، شلمچه یا مهران قطع شود، ده‌ها هزار زائر پشت مرز می‌مانند اما با تلاش انجام‌شده، برق پایدار و آب سالم تامین شده است.

وی با اشاره به تمدید فعالیت مواکب تا ۲ روز پس از اربعین، گفت: رسما اعلام کردیم که مواکب مستقر در مرزها تا ۲۲ و ابتدای ۲۳ همچنان به خدمت‌رسانی ادامه دهند و اگر نیاز باشد این زمان تمدید خواهد شد.

پورجمشیدیان گفت: دولت تلاش می‌کند تا خدمات اربعین به مردم خرمشهر تداوم داشته باشد.

برچسب ها: زائران اربعین ، اربعین
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