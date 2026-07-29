حکم محکومیت فردی که در منطقه میشگر شهرستان چگنی اقدام به قطع درختان بلوط و بن‌سوزی آن‌ها کرده بود، صادر شد؛ حکمی که می‌تواند به‌عنوان پیامی قاطع و بازدارنده برای همه متخلفان عرصه‌های طبیعی تلقی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس رأی صادره از سوی حمید گراوند، رئیس محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲شهرستان چگنی، نامبرده به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، ۸ میلیارد ریال در حق منابع طبیعی و نیز سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

صدور این حکم، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به طبیعت و مدافعان تخریب سرمایه‌های ملی است؛ برخوردی که می‌تواند برای سودجویان و خاطیان عرصه منابع طبیعی، هشداری جدی و صریح باشد.

در همین راستا مهندس عزیزی از دستگاه قضایی و قاضی محترم پرونده بابت رسیدگی دقیق، صدور رأی قاطع و حمایت از حقوق عمومی و انفال ملی صمیمانه تشکر می‌شود.

همچنین به همه خاطیان و متخلفان هشدار داده می‌شود که قطع درختان، بن‌سوزی و تخریب منابع طبیعی، خط قرمز قانون است و بدون تردید با پیگیری قضایی و مجازات سنگین مواجه خواهد شد.

منبع خبر؛ روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی

برچسب ها: دستگیری ، لرستان
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