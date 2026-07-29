رافائل لوزان آبال، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، با ارسال نامه‌ای رسمی از پیام تبریک رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به مناسبت قهرمانی لاروخا در جام جهانی ۲۰۲۶ قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رافائل لوزان آبال، رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال نامه‌ای رسمی از پیام تبریک مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ قدردانی کرد.

در این نامه آمده است:

آقای مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم.

مادرید، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵)

از نامه محبت‌آمیز شما و تبریک گرم‌تان به مناسبت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، بسیار سپاسگزاریم.

پیام شما را با قدردانی فراوان دریافت کردیم. دستاورد‌هایی از این دست حاصل تلاش فراوان، تعهد و ارزش‌هایی است که فوتبال نماینده آنهاست؛ اما زمانی معنا و ارزش بیشتری پیدا می‌کنند که با دوستان و همکاران از سراسر جامعه بین‌المللی فوتبال به اشتراک گذاشته شوند. سخنان شما از صمیم قلب مورد قدردانی همه اعضای فدراسیون فوتبال اسپانیا قرار گرفته است.

ما عمیقاً از دوستی و حمایت شما سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظریم تا به تقویت روابط میان فدراسیون‌های خود ادامه دهیم.

با گرم‌ترین احترامات.

رافائل لوزان آبال

رئیس (فدراسیون فوتبال اسپانیا)

برچسب ها: اسپانیا ، جام جهانی
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