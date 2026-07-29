باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۱۴۰۲ با شکایت زنی جوان مبنی بر ناپدید شدن همسرش شروع شد.

وی گفت: «روز گذشته همسرم شهرام، به همراه دوستش سعید از خانه خارج شد. چند ساعت بعد سعید با خودروی پراید همسرم به خانه ما برگشت و با تهدید مبلغ ۵۰ میلیون تومان پول نقد و تلفن همراهم را سرقت کرد و رفت.»

در ادامه تحقیقات چند روز بعد جسد شهرام در حوالی صفادشت کشف شد. با اطلاعاتی که همسر شهرام در اختیار پلیس گذاشته بود مأموران سعید را به همراه یک خودروی تیبا دستگیر کردند. کارآگاهان در استعلام خودرو دریافتند متعلق به مردی به نام نوید بوده که خانواده‌اش گزارش ناپدید شدن او را اواخر آذر سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند.

در ادامه تحقیقات مأموران به سراغ همسر نوید رفتند و او در توضیح ماجرا گفت: «همسرم صافکار خودرو بود، چون مغازه نداشت در کنار خیابان کار می‌کرد، اما ناپدید شد.»

از آنجا که به نظر می‌رسید نوید هم به سرنوشت شهرام دچار شده و هر دو جنایت را سعید رقم زده باشد، او تحت بازجویی فنی قرار گرفت و در نهایت به قتل شهرام و نوید و همچنین قتل مرد دیگری به نام سهراب اعتراف کرد و مدعی شد که هر سه قتل را با همدستی دوستش داوود و ناپدری‌اش انجام داده است.

سعید به مأموران گفت: «از مدتی قبل باند زورگیری تشکیل داده بودیم. برای شروع کارمان به یک خودرو نیاز داشتیم. به عنوان مسافر سوار خودروی یک راننده مسافربر شدم و به او آبمیوه مسموم دادم، وقتی بیهوش شد، او را کشتم و خودرواش را سرقت کردم. بعد با همدستی ناپدری‌ام و داوود از مسافران سرقت می‌کردیم و بعد از چند سرقت هم برای اینکه شناسایی نشویم خودرو را به یک مالخر فروختیم.»

متهم افزود: «بعد از مدتی با نوید آشنا شدم، می‌دانستم پول‌هایی را که بابت صافکاری به دست می‌آورد در زیر کفی ماشینش جاساز می‌کند. روز حادثه فهمیدم پول رهن خانه‌اش را هم جاساز کرده و به همین خاطر به او نیز آبمیوه مسموم دادم و بعد هم کشتمش. آخرین نفر هم شهرام بود که پس از قتل خودرواش را سرقت کردم.»

در ادامه تحقیقات، ناپدری و دوست متهم نیز دستگیر شدند. متهم وقتی فهمید در تحقیقات پلیسی مشخص شده که ناپدری‌اش نقشی در قتل‌ها نداشته گفت، چون ناپدری‌ام در زمان کودکی آزارم داده بود می‌خواستم با کشاندن او به این پرونده انتقام بگیرم.

بدین ترتیب بر اساس مدارک و مستندات برای سعید به اتهام مباشرت در سه فقره قتل عمد و سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا محاکمه شود.

منبع: روزنامه ایران