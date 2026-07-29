باشگاه خبرنگاران جوان - عباس خالقداری در نشست بررسی عملکرد سامانه نظام فنی روستایی و دوره آموزشی بهرهبرداری از سامانه نظارت و ارزیابی بنیاد مسکن فارس بر ضرورت استفاده از سامانههای نوین نظارتی برای افزایش کیفیت ساختوسازهای روستایی تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق، مستمر و هوشمندانه ناظران نظام فنی روستایی، مهمترین عامل در تأمین ایمنی و آرامش ساکنان روستاهاست.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس اظهار کرد: دستیابی به مسکن مقاوم، مستلزم رعایت کامل ضوابط فنی و نظارت مستمر در تمامی مراحل ساخت است.
او ادامه داد: بنیاد مسکن فارس با توسعه زیرساختهای الکترونیکی و استفاده از سامانههای نظارت و ارزیابی، به دنبال کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند ساختوساز است و انتظار میرود ناظران نظام فنی روستایی نیز با بهرهگیری از دانش روز و احساس مسئولیت، در حفاظت از سرمایههای ملی و جان مردم نقشآفرینی کنند.
رئیس گروه فنی و مهندسی معاونت بازسازی و مسکن روستایی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: توسعه زیرساختهای الکترونیکی و استفاده از سامانههای نظارت و ارزیابی، زمینه کاهش خطا در ساختوسازهای روستایی و صیانت از سرمایههای ملی را فراهم میکند.
عباسی افزود: ناظران باید با تکیه بر دانش فنی و حضور مستمر در تمامی مراحل اجرای پروژهها، زمینه ارتقای کیفیت ساخت را فراهم کنند، زیرا کیفیت ساختوساز یکی از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار در مناطق روستایی به شمار میرود.
نشست بررسی عملکرد سامانه نظام فنی روستایی و دوره آموزشی نحوه بهرهبرداری از سامانه نظارت و ارزیابی با هدف ارتقای کیفیت ساختوسازها و افزایش استحکام واحدهای مسکونی روستایی در ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی، افزایش توانمندی ناظران در استفاده از سامانههای نوین نظارتی، استانداردسازی فرآیندهای ساختوساز و اطمینان از انطباق پروژههای مسکن روستایی با ضوابط و مقررات ملی ساختمان اعلام شد.
منبع: بنیاد مسکن فارس