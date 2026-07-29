معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا زمانیکه تولیدکننده توان صادرات داشته باشد، مشکلی در خصوص صدور مجوز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - روح اله زحمتکش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ گفت: تا زمانیکه تولیدکننده توان صادرات داشته باشد، مشکلی در خصوص صدور مجوز نداریم‌.

وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه برنامه ای برای کاهش جوجه ریزی دارید، افزود:  شرایط تولید پایدار با قیمتی که تولیدکننده سود ببرد، در دستور کار داریم، اما از طرفی مصرف کننده باید با قیمت منطقی خریداری کند؛ بنابراین مازاد جوجه ریزی را صادر خواهیم کرد.

زحمتکش ادامه داد: تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای منطقه باید هزینه‌های تولید را کاهش داده و همزمان کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند تا امکان رقابت‌پذیری افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نوسانات قیمت محصولات دامی و افزایش قیمت‌ها در مقاطعی از سال بیان کرد: برنامه ما این است که قیمت‌ها به سمت ثبات حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده متضرر نشود و مصرف‌کننده محصول را با قیمت منصفانه دریافت کند، از این رو اگر تولیدکننده‌ای با زیان مواجه است باید موضوع بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های تولید را مورد بازبینی قرار دهد.

این مقام مسئول درباره صادرات نهاده‌های دامی بیان کرد: در برخی اقلام مانند علوفه، صادرات با شرایط مشخصی آزاد شده است، اما سیاست ما این است که این موضوع به گونه‌ای مدیریت شود که به توسعه تولید داخلی و تأمین نیاز کشور آسیب وارد نکند.

زحمتکش با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای واردات گوشت از برزیل و تأثیر آن بر سیاست‌های ایران اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی همواره حساسیت بالایی نسبت به سلامت و کیفیت محصولات وارداتی داشته و مقررات سختگیرانه‌ای را در این زمینه به نفع مصرف‌کننده اعمال کرده است.

وی ادامه داد: اگر نیاز به واردات گوشت قرمز وجود داشته باشد، تامین آن از کشورهای منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در شرایط فعلی با توجه به تکمیل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش تولید داخلی، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره ظرفیت همکاری با پاکستان در حوزه دام گفت: پاکستان یکی از قطب‌های تولید دام سنگین در منطقه است و امکان تامین برخی محصولات از این کشور وجود دارد. اما به طور کلی تولید امسال نسبت به گذشته شرایط مطلوبی دارد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی توسعه تولید داخلی و افزایش بهره‌وری در این بخش است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تولید مرغ ، صادرات مرغ ، بازار مرغ
خبرهای مرتبط
جوجه ریزی ماهانه ۱۰۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
هوشمندسازی زنجیره از ابتدای مهر آغاز می‌شود
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو بدون نیاز به واریز وجه آغاز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ مرداد
پیش فروش قطعی محصولات سایپا اعلام شد
برنامه‌ریزی برای ورود ۷۵ هزار خودرو به کشور
بهترین چسب برای ورق استیل
تشریح نحوه تعیین نرخ ارز فعالان اقتصادی در خصوص واردات بدون انتقال ارز
چطور ساعت مچی مناسب استایل‌مان را انتخاب کنیم؟
۵ اشتباه رایج در انتخاب مبلمان که هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند
۷ اشتباه رایج هنگام خرید فالوور اینستاگرام
صادق: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اولویت دولت است
آخرین اخبار
جوی پایدار مهمان ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور
ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو بدون نیاز به واریز وجه آغاز شد
پیش فروش قطعی محصولات سایپا اعلام شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
خرید آنلاین بیمه مسافرتی چطور انجام می‌شود و چه نکاتی دارد؟
چطور ساعت مچی مناسب استایل‌مان را انتخاب کنیم؟
چه زمانی باید فیلتر دستگاه تصفیه آب را تعویض کنیم + راهنمای تصویری!
۵ اشتباه رایج در انتخاب مبلمان که هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند
بهترین چسب برای ورق استیل
۷ اشتباه رایج هنگام خرید فالوور اینستاگرام
تشریح نحوه تعیین نرخ ارز فعالان اقتصادی در خصوص واردات بدون انتقال ارز
۵۵ درصد برنج مورد نیاز از داخل تامین می‌شود
آفرود در عرصه‌های منابع طبیعی کشور ممنوع است / نظارت ها تشدید می شود
برنامه‌ریزی برای ورود ۷۵ هزار خودرو به کشور
صادق: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اولویت دولت است
منابع صندوق توسعه ملی باید زاینده بمانند + فیلم
کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
راه حل توزیع شیر و گوشت ارزان در بازار چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ مرداد
تاکید بر حمایت هدفمند از بنگاه‌های توانمند صادراتی
نظارت کامل بر فروش بلیت قطار/ امکان خرید از سایت و آژانس‌های مجاز فراهم است
تأکید بر شفافیت و حقوق سهامداران در هلدینگ خلیج فارس
رفع موانع اجرایی چک الکترونیک، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، باید با جدیت ادامه یابد
افزایش وام نهضت ملی مسکن؛ آیا سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان بیشتر می‌شود؟
سقف تسهیلات اشتغال‌زایی فردی به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد
آمادگی کامل مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
واردات گوشت از برزیل کنترل و پایش می شود/سلامت و امنیت غذایی مردم مهم ترین اولویت سازمان دامپزشکی
تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات به وزارت جهاد کشاورزی
نظارت استاندارد بر فرایند توزیع گاز مایع تشدید شد
موضوع مسکن نباید به واگذاری زمین تقلیل داده شود