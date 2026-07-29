معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا زمانیکه تولیدکننده توان صادرات داشته باشد، مشکلی در خصوص صدور مجوز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - روح اله زحمتکش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ گفت: تا زمانیکه تولیدکننده توان صادرات داشته باشد، مشکلی در خصوص صدور مجوز نداریم‌.

وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه برنامه ای برای کاهش جوجه ریزی دارید، افزود: شرایط تولید پایدار با قیمتی که تولیدکننده سود ببرد، در دستور کار داریم، اما از طرفی مصرف کننده باید با قیمت منطقی خریداری کند؛ بنابراین مازاد جوجه ریزی را صادر خواهیم کرد.

زحمتکش ادامه داد: تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای منطقه باید هزینه‌های تولید را کاهش داده و همزمان کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند تا امکان رقابت‌پذیری افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نوسانات قیمت محصولات دامی و افزایش قیمت‌ها در مقاطعی از سال بیان کرد: برنامه ما این است که قیمت‌ها به سمت ثبات حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده متضرر نشود و مصرف‌کننده محصول را با قیمت منصفانه دریافت کند، از این رو اگر تولیدکننده‌ای با زیان مواجه است باید موضوع بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های تولید را مورد بازبینی قرار دهد.

این مقام مسئول درباره صادرات نهاده‌های دامی بیان کرد: در برخی اقلام مانند علوفه، صادرات با شرایط مشخصی آزاد شده است، اما سیاست ما این است که این موضوع به گونه‌ای مدیریت شود که به توسعه تولید داخلی و تأمین نیاز کشور آسیب وارد نکند.

زحمتکش با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای واردات گوشت از برزیل و تأثیر آن بر سیاست‌های ایران اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی همواره حساسیت بالایی نسبت به سلامت و کیفیت محصولات وارداتی داشته و مقررات سختگیرانه‌ای را در این زمینه به نفع مصرف‌کننده اعمال کرده است.

وی ادامه داد: اگر نیاز به واردات گوشت قرمز وجود داشته باشد، تامین آن از کشورهای منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در شرایط فعلی با توجه به تکمیل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش تولید داخلی، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره ظرفیت همکاری با پاکستان در حوزه دام گفت: پاکستان یکی از قطب‌های تولید دام سنگین در منطقه است و امکان تامین برخی محصولات از این کشور وجود دارد. اما به طور کلی تولید امسال نسبت به گذشته شرایط مطلوبی دارد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی توسعه تولید داخلی و افزایش بهره‌وری در این بخش است.