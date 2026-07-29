باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی چهارشنبه در نشست ستاد اربعین خوزستان در خرمشهر با اشاره به آمار ثبت نام زائران در سامانه سماح، خاطرنشان کرد: بیش از۲ میلیون و چهارصد هزار نفر از زائران عزیز در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند که بیش از ۲ میلیون نفر از مرزهای چندگانه کشور خارج شده‌اند.

سردار شرفی میانگین حضور زائران در عتبات عالیات را حدود پنج روز اعلام کرد و این تنظیم گری را بسیار مطلوب ارزیابی نمود.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موفقیت‌های چشمگیر در حوزه مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: با وجود ثبت ۵۲ میلیون تردد خودرویی، امسال شاهد کاهش ۷۵ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۸۵ درصدی فوت ناشی از تصادفات بودیم.

وی همچنین از کاهش ۳۲ درصدی تصادفات جرحی و کاهش ۱۶ درصدی مجروحان خبر داد.

سردار شرفی با تشریح تمهیدات گسترده انتظامی، گفت: در قالب کمیته امنیتی و انتظامی ستاد مرکزی اربعین و قرارگاه "سالار شهیدان حسینی"، بیش از ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی در رسته‌های مختلف تخصصی به کارگیری شده‌اند.

وی افزود: برای تامین امنیت و تسهیل تردد، از ۹ فروند بالگرد، ۱۷ فروند پهپاد، ۱۲۹ ایستگاه بازرسی کنترلی و ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی سبک استفاده شده است.

دبیر ستاد اربعین نیروی انتظامی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند سجاد در مرزها، آن را تحولی بزرگ در کنترل گذرنامه زائران دانست و اظهار کرد: با استقرار این سامانه، فرآیند کنترل مدارک زائران به زیر چهار ثانیه کاهش یافته است.

وی به همکاری گسترده با کشور عراق در خصوص اربعین اشاره کرد و گفت: ۵۲ مورد ملاقات مرزی با هدف ایجاد فهم مشترک و گفتمان مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در عملیات اربعین برگزار شده است.

وی اظهار کرد: تا این لحظه، در عراق حتی یک مورد اعتراض مبنی بر ورود مواد مخدر در پوشش زائر نداشته‌اند که این نشان از موفقیت طرح‌های کنترلی در مبادی خروجی کشور دارد.