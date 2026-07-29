باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران با اشاره به دادههای ثبتشده توسط سامانههای هوشمند ترددشمار، گفت: بر اساس اطلاعات استخراجشده از ۱۱۸ سامانه تردد شمار نصب شده در محورهای ارتباطی استان، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، بیش از ۲۰ میلیون و ۹۱۷ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان تردد کردهاند.
او افزود: بررسی آمارها نشان میدهد میزان تردد بیناستانی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد کاهش داشته است.
محمدنژاد گفت: تردد در محورهای مواصلاتی استان با استانهای مجاور در تیر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۷ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تردد رسیده است.
او افزود: بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سامانههای تردد شماری بیش از ۵۳ درصد کل ترددهای انجام شده بین استان مازندران و استانهای مجاور مربوط به محورهای مواصلاتی با استانهای البرز و تهران یعنی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بوده است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با بیان اینکه سامانههای هوشمند نقش مهمی در مدیریت و پایش ترافیک ایفا میکنند، گفت: اطلاعات ثبتشده توسط این سامانهها، مبنای برنامهریزی برای ارتقای ایمنی، مدیریت سفرها و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای استان قرار میگیرد.
محمدنژاد افزود: استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی، جاذبههای گردشگری و اتصال به کریدورهای مهم شمال کشور، همواره یکی از پرترددترین استانهای کشور محسوب میشود و رصد مستمر حجم ترددها، امکان برنامهریزی دقیقتر برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای را فراهم میکند.
او در پایان گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، پایش شبانهروزی محورهای مواصلاتی و آمادگی نیروهای عملیاتی، در تلاش است ضمن ارتقای ایمنی راهها، زمینه سفری ایمن، روان و مطمئن را برای هموطنان فراهم کند.
پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ بوده است.