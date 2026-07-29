معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص وام ۲۰ میلیون تومانی برای اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حشمت الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه به بازنشستگان کشوری متقاضی حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد و گفت: ثبت‌نام اینترنتی این تسهیلات از امروز (چهارشنبه ۷ مردادماه) از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق آغاز شده و تا ۲۵ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در راستای حمایت رفاهی و معنوی از بازنشستگان کشوری و به منظور تسهیل حضور این عزیزان در آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی، تسهیلاتی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ثبت‌نام اینترنتی برای دریافت این تسهیلات از امروز آغاز شده و متقاضیان تا ۲۵ مردادماه فرصت دارند به صورت اینترنتی درخواست خود را ثبت کنند.

سلیمانی با اشاره به نحوه ثبت‌نام متقاضیان گفت: بازنشستگان کشوری واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/govsso/arbaeen نسبت به ثبت درخواست اینترنتی خود اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: این تسهیلات به آن دسته از بازنشستگان کشوری اختصاص خواهد یافت که توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی را دارند و پس از پایان مهلت ثبت‌نام و انجام فرآیند صحت‌سنجی مدارک و اطلاعات ارائه‌شده، زمان پرداخت وام به متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی درباره مدارک مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات نیز گفت: متقاضیان باید هنگام ثبت درخواست، اسکن تصویر صفحه اول گذرنامه، اسکن تصویر صفحه گذرنامه حاوی مهر خروج از کشور و همچنین اسکن تصویر صفحه گذرنامه حاوی مهر ورود به کشور از مرز‌های تعیین‌شده برای این مراسم را در سامانه بارگذاری کنند.

برچسب ها: اربعین ، بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چه عجب
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ما کارگران آدم نیستیم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بازنشستگان ک نمیرن ۲۰ تومن بدون باز پرداخت بهشون بدین شاید رفتن چطو وام ازدواج وفرزنداوری ۳ سال نمیتونید بدین اما برا اربعین حاضرین ولخرجی کنید امام حسین هم راضی نیس
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