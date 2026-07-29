باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی گفت: آموزش و پرورش همیشه کمبود نیرو داشته و در ۳۵ سالی که بنده معلم بودم، همیشه در کنار ۲۴ ساعت تدریس موظفی، ۱۲ ساعت نیز اضافه‌تدریس داشتیم.

او افزود: این کمبود همواره احساس شده است و قرار نیست لب به لب نیروی انسانی داشته باشیم، بلکه در همهٔ سال‌ها، ۱۳ تا ۱۵ درصد کمبود نیروی انسانی را در آموزش و پرورش شاهد هستیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۱۲۰ هزار معلم همچنان کم داریم که برای پر شدن این کمبود، از ظرفیت نیرو‌های جدیدالاستخدام، بازنشسته و حق‌التدریس استفاده می‌کنیم.

کاظمی افزود: امسال از نیرو‌های بازنشسته خواهش کردیم تا استمرار خدمت داشته باشند که ۶۰ درصد نیرو‌های بازنشسته تقاضای استمرار خدمت کرده‌اند.

وی در مورد تبدیل وضعیت نیرو‌های مهرآفرین نیز گفت: این کار بر عهدهٔ سازمان اداری و استخدامی است که روند قانونی خود را طی می‌کند و ما اطلاعات نیرو‌های مهرآفرین را به سازمان اداری و استخدامی ارسال کردیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سازمان قول همکاری با ما داده و امیدواریم در سریع‌ترین زمان، زمینهٔ تبدیل وضعیت برای معلمان مهرآفرین فراهم آید.

کاظمی در مورد هوشمندسازی مدارس نیز گفت: تعریف متفاوتی را در بحث هوشمندسازی داریم، چرا که قبلاً با یک دیتا، پرده و لپ‌تاپ در کلاس درس هوشمندسازی انجام می‌شد، اما تکنولوژی‌ها به سرعت تغییر کرده و ما از استاندارد‌های فناوری و فناوری‌های استاندارد در کلاس درس بهره بیشتری می‌بریم.

منبع: آموزش و پرورش