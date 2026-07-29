وزیر آموزش و پرورش گفت: ۶۰ درصد بازنشستگان آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده درخواست استمرار خدمت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی گفت: آموزش و پرورش همیشه کمبود نیرو داشته و در ۳۵ سالی که بنده معلم بودم، همیشه در کنار ۲۴ ساعت تدریس موظفی، ۱۲ ساعت نیز اضافه‌تدریس داشتیم.

او افزود: این کمبود همواره احساس شده است و قرار نیست لب به لب نیروی انسانی داشته باشیم، بلکه در همهٔ سال‌ها، ۱۳ تا ۱۵ درصد کمبود نیروی انسانی را در آموزش و پرورش شاهد هستیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۱۲۰ هزار معلم همچنان کم داریم که برای پر شدن این کمبود، از ظرفیت نیرو‌های جدیدالاستخدام، بازنشسته و حق‌التدریس استفاده می‌کنیم.

کاظمی افزود: امسال از نیرو‌های بازنشسته خواهش کردیم تا استمرار خدمت داشته باشند که ۶۰ درصد نیرو‌های بازنشسته تقاضای استمرار خدمت کرده‌اند.

وی در مورد تبدیل وضعیت نیرو‌های مهرآفرین نیز گفت: این کار بر عهدهٔ سازمان اداری و استخدامی است که روند قانونی خود را طی می‌کند و ما اطلاعات نیرو‌های مهرآفرین را به سازمان اداری و استخدامی ارسال کردیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سازمان قول همکاری با ما داده و امیدواریم در سریع‌ترین زمان، زمینهٔ تبدیل وضعیت برای معلمان مهرآفرین فراهم آید.

کاظمی در مورد هوشمندسازی مدارس نیز گفت: تعریف متفاوتی را در بحث هوشمندسازی داریم، چرا که قبلاً با یک دیتا، پرده و لپ‌تاپ در کلاس درس هوشمندسازی انجام می‌شد، اما تکنولوژی‌ها به سرعت تغییر کرده و ما از استاندارد‌های فناوری و فناوری‌های استاندارد در کلاس درس بهره بیشتری می‌بریم.
منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش و پرورش ، کمبود نیرو ، نیروهای بازنشسته ، هوشمندسازی مدارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۵
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۲:۰۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایشون بهترین مدارس با آرامش بدون دغدغه تدریس داشتند.فرق داشت با مدارسی که مغز وقلب رو از کار میندازه وازهمه مهم تر حقوق چندرغازکه عمرو جوانی رو مفت میگیره.افسوس نمیشه برگشت.آموزش پرورش تلف کننده عمر وآموزش دهنده چرت وپرت.لعنت به باعث بانیش
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ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود برجناب وزیر

یکی از عوامل پسرفت کشور ما همینه که تو هیچ نهادی از نیروهای جوان و کار آزموده استفاده نمیشه اگه کسی هم درخواست بازنشستگی نمیده از روی اجبار و فقر مالی وگرنه از روی علاقه نیست . واقعا متاسفم برای چنین جامعه ای با چنین افکاری
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
کسانی که استمرار خدمت زدند اکثرشان مدیر مدارس هستند و مدیریت جذابیت برا بعضی داره ...وقتی از مدیریت برکنار شوند همان موقع فرم بازنشستگی پر می شود...مدیر مدرسه موقع ثبت نام ۶میلیون پول می گیره ..گاهی نقد ..گاهی کارت به کارت ...و....حساب و کتاب در کار نیست ..البته معلمان شریف و حقیقت بزرگوار هستند اما هست مدیرانی که در بی نظارتی چه ها که نمی کنند
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راضیه علیپور
۱۸:۲۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
با سلام و احترام ، نیروهای بازنشسته باید حاشونو بدند ب بچه هاشون ب نیروهای تازه کار و جوان و پر انرژی با سابقه تدریس بالا ک سال گذشته هم کارنامه سبز شدند استفاده کنید
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خلیل
۱۸:۱۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
تفاوت دریافتی شاغل و بازنشستگی را بردارید در آن صورت هیچ کس از بازنشستگی امتناع نمی کند قانون هماهنگی پرداخت شاغل و بازنشسته را عمل کنید .
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سید
۱۷:۴۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سلام دلیلش علاقه نیست چاره ای ندارند یک عمر با فلاکت زندگی کردند میترسند برن بیرون بازم فلاکت
خداییش تبعیض از زمین تا آسمان است
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ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
من اگه عقل حالا رو داشتم اصلا نمی‌رفتم استخدام بشم میرفتم شغل آزاد که همه چیزم تأمین باشه اونایی هم که دوباره درخواست کار میدن یه کمی...
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ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
این از بابت علاقمندی نیست،بلکه از سر استیصال و ناچاری است،
چون حقوقشان کفاف زندگی را نمی‌دهد
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ناشناس
۱۷:۰۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
پس تکلیف جوانان کشور چی میشود
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Iran (Islamic Republic of)
رقیه
۱۶:۵۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
آقای وزیر از رتبه بندی شما راضی نیستیم چون راه تقلب را نخواستیم انتخاب کنیم و شما هم اصلا اهمییت نمی دید چقدر صدا زدیم ولی کسی نشنید .
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ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
از بس که شما خوبید
جدایی از آموزش و پرورش رو دوست ندارن!!
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اسفندیار
۱۶:۳۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دلیلش اینه که به خرج زندگیشان نمی رسن من بازنشسته ۴۰۲ هستم هنوز معوقات متناسب سازی را دریافت نکردم.
کاش مسئولین مربوطه کمی خجالت می کشیدن.
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زهرا
۱۶:۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
تو رو خدا آزمون استخدامی آموزش و پرورش رو همین تابستون برگزار کنید و اگه مهر نمیرسه پذیرفته شده ها رو آبان یا آذر بفرستید سر کلاسا.دو سال صبر کردن برای استخدام شدن تو آموزش و پرورش خیلی زیاده از ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶.فرصت و عمر و جوانیمون سوخت
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ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نیروی جوان استخدام کنید بیکار زیاد هست گرانی برای همه هست و اون بازنشسته یه حقوق میگیره اون جوان بیکار چی
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Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۵:۴۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نیروی جوان جذب کنید من بازنشسته دیگر توان و انگیزه ندارم .
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