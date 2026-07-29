مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از اجرای پایلوت طرح ملی توزیع محصولات کشاورزی از طریق شبکه سراسری پخش پگاه در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی با حضور سمیه جوانمردی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید جلال هاتف، مدیرعامل پخش سراسری بازارگستر پگاه و سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، هماهنگیها برای اجرای طرح ملی توزیع محصولات کشاورزی از طریق شبکه سراسری پگاه در کشور بررسی شد.
این نشست در راستای اجرای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهرهگیری از ظرفیت گسترده شبکه توزیع پگاه در عرضه محصولات کشاورزی برگزار گردید؛ طرحی که قرار است برای نخستین بار به صورت پایلوت از استان فارس آغاز شود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده و همزمان با سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه به جنوب استان فارس در روزهای پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ مردادماه جاری به جنوب استان و با توصیه و رهنمودهای مقام عالی وزارت مقرر است که خرمای تولیدی شهرستانهای مهر و لامرد به عنوان نخستین محصول کشاورزی استان فارس وارد چرخه توزیع سراسری پگاه شود و در ادامه نیز خرمای سایر شهرستانهای جنوبی استان از طریق این شبکه گسترده در بازارهای کشور عرضه شود و به ترتیب دیگر محصولات کشاورزی مزیت دار استان در چرخه توزیع گسترده پگاه در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.
شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه با برخورداری از ۲ هزار کامیون و قرارداد همکاری با حدود ۱۲۴ هزار فروشگاه در سراسر کشور، یکی از بزرگترین شبکههای توزیع کشور به شمار میرود.
همچنین چهار هزار فروشگاه طرف قرارداد این شرکت در استان فارس و حدود ۱۷ هزار فروشگاه در منطقه سه پخش پگاه شامل استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که ظرفیت مناسبی برای توزیع گسترده محصولات کشاورزی استان فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این نشست با اشاره به ظرفیتهای موجود برای اجرای این طرح گفت: ارتقای کیفیت تولیدات و شناسایی بازارهای جدید همواره در دستور کار شرکت پگاه بوده و این مجموعه از توانمندی لازم برای ایفای نقش مؤثر در توسعه بازار محصولات کشاورزی برخوردار است.
جرقههای ایجاد کلانشهر کارآفرینی ایران در شیراز
سعید بیاری افزود: ایجاد کلانشهر کارآفرینی ایران در شیراز از جمله برنامههای راهبردی در دست پیگیری است و تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاهها و حمایت جدی دولت از حوزه کارآفرینی است تا زنجیرهای کارآمد و پایدار در این بخش شکل گیرد.
او ادامه داد: طرح توزیع محصولات کشاورزی با بهرهگیری از شبکه گسترده پخش پگاه، ایدهای خلاقانه، هوشمندانه و اثربخش است که منافع آن به صورت مستقیم نصیب کشاورزان و تولیدکنندگان خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس اظهار کرد: این ایده از سوی احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم مطرح شده و مورد استقبال جامعه هدف قرار گرفته است.
بیاری گفت: خوشبختانه با حضور شخصیتی ملی بعنوان نماینده عالی دولت در استان و مدیریت مدبرانه استاندار فارس آمادگی کامل برای ایجاد زیرساختهای لازم و اجرای این طرح در استان پهناور فارس وجود دارد و با همکاری دستگاههای مرتبط، این برنامه با جدیت دنبال خواهد شد.
او افزود: چشمانداز روشنی برای اجرای این طرح در فارس قابل تصور است و این استان میتواند به عنوان پیشگام اجرای این برنامه ملی، الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با تأکید بر اینکه پگاه سرمایهای ملی است، گفت: بهرهگیری از ظرفیت این شبکه بزرگ توزیع در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر رونق اقتصاد کشاورزی، میتواند نقش مؤثری در توسعه اشتغال، افزایش درآمد تولیدکنندگان و حتی فقرزدایی ایفا کند.
طرح بهرهگیری از شبکه سراسری توزیع شرکت پخش بازارگستر پگاه برای عرضه محصولات کشاورزی، با هدف کوتاهسازی زنجیره تأمین، کاهش نقش واسطهها، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مصرف و افزایش سهم کشاورزان از ارزش افزوده محصولات تولیدی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
این طرح همچنین با استفاده از ظرفیت لجستیکی و شبکه گسترده توزیع پگاه، امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در فروشگاههای سراسر کشور را فراهم میکند و به توسعه بازار، افزایش درآمد تولیدکنندگان، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و کمک به تنظیم بازار منجر خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، اجرای این طرح از استان فارس به صورت پایلوت آغاز میشود و رهبردها و تلاش لازم جهت اینکه خرمای تولیدی شهرستانهای مهر و لامرد نخستین محصولی باشد که از طریق شبکه توزیع پگاه وارد بازار مصرف کشور شود انجام خواهد گرفت.
بدیهی است در صورت موفقیت اجرای پایلوت، دامنه این طرح به سایر محصولات کشاورزی و دیگر استانهای کشور نیز گسترش خواهد یافت.
شرکت پخش بازارگستر پگاه ظرفیتی است که میتواند نقش مؤثری در توسعه بازار محصولات کشاورزی، تقویت امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی و تحقق عدالت در دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مصرف ایفا کند.
منبع: تعاون فارس