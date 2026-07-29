باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر احسانینژاد سرپرست پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز عملیات تعمیرات اساسی هشتروزه این پالایشگاه خبر داد.
این عملیات در چارچوب برنامههای راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی برای حفظ آمادگی حداکثری پالایشگاهها، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تولید پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال اجرا میشود.
وی اظهار داشت: تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم با برنامهریزی دقیق، هماهنگی کامل میان تمامی واحدهای تخصصی و آمادگی همهجانبه کارکنان آغاز شده است تا ضمن حفظ پایداری تولید، قابلیت اطمینان تجهیزات فرآیندی افزایش یابد و آمادگی پالایشگاه برای تولید ایمن، پایدار و مستمر در ماههای آینده بیش از پیش تقویت شود.
احسانی نژاد با بیان اینکه تمامی مراحل این عملیات بر پایه برنامهریزی مهندسیشده و مدیریت یکپارچه در حال اجراست، افزود: واحدهای بهرهبرداری، تعمیرات، بازرسی فنی، مهندسی، ایمنی، اچاسئی و پشتیبانی با همافزایی کامل در اجرای این طرح مشارکت دارند و پیش از آغاز عملیات نیز نشستهای تخصصی متعددی برای شناسایی نقاط حساس، ارزیابی ریسکها، تدوین سناریوهای اجرایی و اتخاذ راهکارهای کنترلی برگزار شده است.
سرپرست پالایشگاه دوازدهم با تأکید بر اینکه ایمنی، مهمترین اولویت اجرای تعمیرات اساسی است، بیان کرد: تمامی فعالیتها با رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی، الزامات فنی و استانداردهای عملیاتی انجام میشود و تیمهای تخصصی ایمنی، بازرسی فنی و بهرهبرداری بهصورت مستمر بر روند اجرای عملیات نظارت دارند تا پروژه با بالاترین سطح کیفیت، انضباط اجرایی و بدون حادثه به پایان برسد.