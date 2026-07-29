باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا موالی‌زاده، امروزردر جلسه ستاد اربعین حسینی با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور که در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، گفت: زیرساخت‌های خدماتی و ترافیکی در دو مرز شلمچه و چذابه به میزان قابل‌توجهی توسعه یافته و ظرفیت پارکینگ این دو مرز به مجموع ۹۰ هزار دستگاه خودرو افزایش پیدا کرده است که از این میزان، مرز شلمچه با گنجایش ۸۰ هزار خودرو و مرز چذابه با ظرفیت ۱۰ هزار خودرو، آماده پذیرایی از زائران است.

استاندار خوزستان با اشاره به تسهیلات حمل‌ونقل ریلی برای زائران تصریح کرد: در هر نوبت انتقال از طریق ریل، ظرفیت جابه‌جایی ۶۵۰ نفر پیش‌بینی شده و این خدمات به صورت کاملاً رایگان از شهرهای مبدأ تا مرز شلمچه و بالعکس انجام می‌شود.

موالی‌زاده در ادامه به توسعه ناوگان اتوبوسرانی اشاره و بیان کرد: برای پوشش کامل جابه‌جایی زائران، ۲ هزار دستگاه اتوبوس در مرزها تدارک دیده شده که از این تعداد، هزار و ۵۰۰ دستگاه مختص مرز شلمچه و ۵۰۰ دستگاه نیز برای مرز چذابه در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر هماهنگی‌های فرامرزی برای تسهیل تردد زائران افزود: اتاق عملیات مشترکی با مسئولان عراقی تشکیل و مواکب مشترک در دو سوی مرز ایجاد شده است که نقش مؤثری در هماهنگی و رفع موانع اجرایی ایفا می‌کند.

استاندار خوزستان با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از میهمانان اربعین حسینی اظهار کرد: مردم مهمان‌نواز خوزستان با برپایی حدود هزار موکب در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین ۱۰۰ موکب در گستره استان، سرمایه عظیم مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران را رقم زده‌اند که این ظرفیت، ستودنی و قابل‌توجه است.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه توصیه‌های ضروری به زائران حسینی، بر مدیریت زمان سفر تأکید و خاطرنشان کرد: از عموم زائران درخواست می‌شود تردد خود را به ساعات خنک‌تر روز موکول کنند تا از مخاطرات گرمازدگی جلوگیری شود و همچنین برنامه سفر خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که فشار کمتری به زیرساخت‌های حمل‌نقل وارد آید.

وی با هشدار نسبت به حمل وسایل غیرضروری گفت: زائران باید از بردن هرگونه وسایل اضافی که جز زحمت سفر فایده‌ای ندارد، خودداری کنند و تنها ملزومات ضروری را به همراه داشته باشند.

استاندار خوزستان در توصیه پایانی به زائران بیان کرد: برخی اقلام دارویی که در ایران آزاد محسوب می‌شوند، در عراق ممنوعیت ورود داشته و زائران ممکن است با مشکل مواجه شوند؛ لذا لازم است پیش از سفر، نسبت به مجاز بودن داروهای همراه خود اطمینان حاصل کنند.

موالی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان و نیز همراهی مردم خوزستان، شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اربعین حسینی باشیم و این رویداد عظیم معنوی با عزت و سلامت کامل به انجام برسد.