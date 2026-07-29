رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: طی هفت دهه فعالیت این سازمان بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی از جای جای کشور تهیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر صیدایی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان، گفت: شالوده مدیریت، برنامه ریزی است که اطلاعات دقیق و به روز موجب اطمینان بخشی، جامعیت و اصالت آن می شود.

وی با اشاره به اهمیت حکمروایی داده محور در جهان، افزود: داده ها شامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که یکی از بهترین و جامعترین آنها داده های مکانی به شمار می رود.

صیدایی با بیان اینکه مکان و فضا فصل مشترک فعالیت هاست که همه اقدامات در درون آن قرار می گیرد، تصریح کرد: تناسب فضا، کالبد و محتوا و توازن و آینده نگری ظرف با مظروف ایجاب می کند که به داده های مکانی اهمیت داده شود که در این راستا در کشور بیش از هفت دهه است که سازمان نقشه برداری عهده دار جمع آوری داده های مکانی است.

وی با بیان اینکه این سازمان از سال ۱۳۳۲ در اولین برنامه هفت ساله عمرانی کشور شکل گرفت و امکانات و تجهیزات در اختیار آن قرار داده شد، اظهار داشت: هواپیماهای تصویربرداری، کشتی های آبنگاری برای مطالعات اعماق آب،‌ ساحل و جزر و مد همین طور ایستگاه های ثقل سنجی که کوچکترین حرکت سطحی زمین را با جی پی اس رصد می‌کند از جمله این امکانات است.

صیدایی گفت: اطلاعاتی که به سامانه های ما ارسال می‌شود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و مدل سازی و خروجی هایی از آن تهیه می شود که یکی از خروجی ها بحث فرونشست زمین است.

وی با بیان اینکه تهیه اطلاعات از ساده‌ترین و اولین وسایل که نقشه است شروع می شود،‌ گفت: الگویی در سازمان ملل به نام اس دی آی مطرح شد که در کشور ما هم اجرا شده است و همه دستگاه های ملی و استان ها به آن وصل هستند.

رییس سازمان نقشه برداری کشور افزود: هم اکنون ارتباط شبکه ای برقرار و تاکنون حدود ۲۵ هزار لایه بر روی این شبکه بارگذاری شده و امکان دسترسی استان ها بر همه مجموعه ها برقرار است.

صیدایی با بیان اینکه دنیای امروز دنیای تغییرات است و دگرگونی ها و تغییرات با سرعت انجام می شود، گفت: هر چقدر اطلاعات از فضای ملی و استانی بیشتر باشد تصمیم سازی و تصمیم گیری جامعتر می شود.

وی تاکید کرد: استان های مختلف از حیث تصویربرداری، تعداد ایستگاه ها، بارگذاری نامه های اس دی آی و بهره برداری از آن شرایط متفاوتی دارند و زنجان نیز در بسیاری از این موارد رتبه های اول تا سوم را دارد.